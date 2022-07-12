В России создали «доску позора» с фотографиями и фамилиями армейцев, отказавшихся ехать на войну в Украину
По данным нашей разведки, таких военных увеличивается.
Фото из сообщения 10-й Горно-Штурмовой Бригады в Facebook A A+ A++
Событие: Многие российские воины из 205-й отдельной мотострелковой казацкой бригады отказались ехать воевать против Украины. И за это их лица разместили на «позорной доске», сообщили в Facebook воины 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Коломыйские Эдельвейсы».
Детали и комментарии: Бойцы бригады опубликовали фото такой доски, на которой видны фотографии 30 «дезертиров» и список почти с 300 именами российских «отказников». «Теперь на россии новый тренд – доска позора с фото и именами людей, в которых включился инстинкт самосохранения, которые не захотели удобрять наши почвы. Сотни российских солдат из 205-й отдельной мотострелковой казацкой бригады отказались участвовать в войне против Украины. руководство обнародовало имена отказников на «доске позора», написали наши воины, заметив, что хоть «они отказались», но зато живы.Известно, что из 55-й мотострелковой бригады России 29 военных также отказались ехать на войну. пока не уволили из армии, но отправили работать в похоронную бригаду.
ГУР Минобороны рассказало в Facebook, что в 38-й зенитно-ракетной бригаде из России более 26 военнослужащих бригады были уволены в связи с отказом участвовать в проведении так называемой «специальной операции». «Все они получили запись «предатель семьи» в военных документах», — говорится в сообщении разведчиков. По их данным, оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории Украины, создав новую воинскую часть уровня бригады на территории Херсонской области. Укомплектование офицерских должностей планируется осуществить за счет офицерского состава вооруженных сил России. Впрочем, это вызывает открытое недовольство со стороны кандидатов, которые отказываются от возможной командировки и не хотят перевозить семьи близко к зоне ведения боевых действий. Высшее военное руководство вооруженных сил России не желает привлекать своих родных и близких, проходящих службу в рядах вооруженных сил, к участию в боевых действиях на территории Украины. Учитывая ситуацию на фронте, генералы считают более безопасным местом прохождения службы Сирию.
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Кстати, жены и матери российских военнослужащих объединяются, чтобы вернуть домой воюющих в Украине мужчин и сыновей. Свои действия женщины координируют из-за закрытых групп в вайбере, где обмениваются информацией и юридическими советами о том, как отказаться от участия в войне на законных основаниях, пишет Крым. Реалии со ссылкой на издание Сибири. Антивоенное «женское движение» особенно активно в Бурятии и Туве, где статистика погибших на войне по численности населения республик показывает самые высокие результаты по стране. В Бурятии жены и матери военнослужащих записали видеообращение к главе республики с просьбой вернуть их мужей из Украины. Женщины не побоялись откровенно заявить, что на эту войну солдат отправили обманным путем.