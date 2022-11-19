В России провели крупнейшую в истории эмиссию долговых обязательств на $13,6 млрд, – разведка
За 21 год правления диктатор Путин потратил на свою армию более $1,1 трлн.
Фото: Russian Defence Ministry A A+ A++
Событие:Россия осуществила крупнейшую в истории эмиссию долговых обязательств за один день, привлекая 820 млрд рублей ($13,6 млрд). Так она поддерживает увеличение расходов на оборону, значительно возросших после вторжения в Украину. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные собственной разведки.
Детали и комментарии: «Размер этого аукциона, вероятнее всего, указывает на то, что министерство финансов России считает текущие условия относительно благоприятными, но ожидает все более неопределенной финансовой среды в течение следующего года», – добавили в Министерстве обороны Великобритании.
По данным британской разведки, в 2023 году Россия запланировала потратить на «национальную оборону» примерно 5 триллионов рублей (84 миллиарда долларов США), что на 40% больше предыдущего бюджета на 2023 год, объявленного в 2021-м.
< По информации Forbes, по состоянию на май 2022 года РФ после полномасштабного вторжения тратила на войну с Украиной 900 миллионов долларов каждый день.
Как отметили в Стокгольмском институте исследования проблем мира, Россия наращивала военные расходы в течение трех лет, готовясь до войны. Только в 2021-м ее военный бюджет вырос на 2,9%. до 65,9 миллиарда долларов, достигнув 4,1% ВВП.
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Россия несколько лет накапливала микросхемы, используемые для производства высокоточных ракет. Страна-агрессорка начала готовить арсенал этого оружия после 2014 года. Об этом сообщает The New York Times. Отмечается, что компания Janes, занимающаяся оборонной разведкой, провела анализ, свидетельствующий о том, что Россия начала закупать микросхемы и другие технологии после ухудшения отношений с Западом в 2014 году. Именно тогда, когда РФ незаконно аннексировала Крым. В анализе говорится, что скорее всего Россия начала производить большое количество Искандеров, Калибров и других ракет еще до полномасштабного вторжения, но продолжает делать это и сейчас.
«Вероятно, они производятся, пока мы говорим, поскольку экономика находится на грани военного положения, а многие заводы, связанные с российским военно-промышленным комплексом, работают в три смены и даже в выходные», – говорится в анализе Janes.
Всего за 21 год правления диктатор Владимир Путин потратил на свою армию более $1,1 трлн. Россия стала одним из мировых лидеров по уровню военизированности госбюджета. Минфину РФ запрещено сокращать милитаристские расходы, ради них Кремль два десятилетия недофинансирует образование, медицину и другие мирные нужды россиян, писала в своем медиапроекте российская журналистка Фарида Рустамова в конце августа. В то же время эффективность вооруженных сил России, как показала война в Украине, крайне низкая.