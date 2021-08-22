В России передвинули сроки проведения Переписи населения
22.08.2021 | Новости | Комментариев нет|
В России вновь изменились сроки проведения Всероссийской переписи населения. В Росстате сообщили, что она начнется не 1, а 15 октября и завершится 14 ноября.
Сроки проведения Всероссийской переписи населения переносились несколько раз, изначально она должна была состояться в 2020 году, но из-за пандемии ее сдвинули на 2021 год. В Росстате пояснили, что перенос переписи позволит оптимально организовать работу во всех регионах.
Основная часть подготовки завершена. Форма переписных листов утверждена, планшеты для переписчиков направлены в регионы, готовы также списки граждан, которые хотят работать переписчиками. Предварительные итоги переписи сообщат в апреле 2022 года, а в VI квартале 2022 года станут известны точные данные.