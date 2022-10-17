В России на многоэтажку упал военный самолет, который, вероятно, намеревался нанести удар по Украине
Вместо того чтобы увести бомбардировщик от жилых домов, российский летчик решил спасти только свою жизнь. В России на многоэтажку упал на военный самолет, который, вероятно, должен был ударить военный самолет />
Фото со страницы Юрия Бутусова в Facebook. A A+ A++
Событие: В Краснодарском крае Российской Федерации военный самолет упал на жилой дом. Фото и видео публикуют российские Telegram-каналы.
Детали и комментарии:Инцидент произошел в городе Ейске, расположенном в 300 километрах от границы с Украиной, на противоположном от Мариуполя побережье Таганрогского залива Азовского моря. Российские пропагандисты, ссылаясь на диспетчерскую службу Ейска, сообщают, что на многоэтажку упал военный самолет Су-34. Инцидент прокомментировали в Минобороны страны-агрессора. Сообщается, что во время набора высоты якобы для «учебно-тренировочного полета» с военного аэродрома Южного военного округа разбился Су-34. Летчики катапультировались и утверждают, что причиной крушения стало якобы воспламенение одного из двигателей в момент взлета.
По сообщениям очевидцев, огнем охвачено девять этажей жилого здания. Площадь пожара составляет не менее 2 тысяч квадратных метров. На месте работает пожарная охрана, бригады скорой пока не могут подъехать к месту происшествия из-за сильного задымления. Местные жители в соцсетях вспоминают, что после падения самолета и возгорания были слышны звуки взрывов. Они предполагают, что это взрывался боекомплект самолета.
«Это доказательство моральных качеств российских военных летчиков, написал на своей странице в Facebook военный эксперт Юрий Бутусов. Бомбардировщик Су-34 с полным баком топлива и снарядами вылетел с аэродрома Ейск в Краснодарском крае, вероятно, для нанесения удара по Украине. Однако после взлета у самолета возникла неисправность, когда он летел над жилым массивом Ейска.Вместо того, чтобы отвлечь бомбардировщик в сторону от жилых домов, российский летчик решил спасти свою жизнь и катапультировался, не попытавшись отвлечь, и бросил свой самолет прямо на многоквартирный дом. Дом пылает, рвутся боеприпасы, погибло по меньшей мере 10 человек, доступа ко всем горящим квартирам до сих пор нет.А пилот спокойно приземлился на парашюте, хорошо заметном на фото. , творящие россияне в Украине – бросают неуправляемые бомбы на жилые дома, убивают без разбора. убийца, которому не жалко ни своих, ни чужих, живущего и летающего ради зарплаты наемника».
Пользователи соцсетей сравнивают поступок российского пилота с украинским водителем истребителя, который вечером 12 октября потерпел авиакатастрофу вблизи Винницы. В отличие от рашиста, украинский пилот, рискуя жизнью, сделал все возможное, чтобы увести самолет подальше от областного центра, а уже потом. катапультировался. Поэтому самолет упал возле села Соболевка неподалеку от Турбова и в 20 километрах от Винницы, и никто из людей не пострадал. «Командующий Воздушными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Николай Олещук инициировал ходатайство о присвоении пилоту высокого звания Героя Украины», — говорится в сообщении от штаба Воздушных сил.
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Интернет-издание The Bell сообщает, что катастрофа Су-34 в Ейске — уже не менее десятая небоевая потеря в российской военной авиации за неполные восемь месяцев войны в Украине. В последний раз подвергся авиакатастрофе военный самолет неделю назад в Ростовской области. Он должен был совершить боевой вылет.