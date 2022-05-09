В России манипулируют причиной отмены авиашоу на парадах 9 мая — СНБО
В ряде городов России отменили воздушную часть парадов 9 мая, ссылаясь на неблагоприятные погодные условия. Однако существуют признаки того, что это объяснение не соответствует действительности.
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций при Совете национальной безопасности и обороны Украины.
В частности авиашоу отменили на парадах в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, Ростове-на-Дону и т.д. Спикер Путина Дмитрий Песков сообщал, что причиной отмены стала плохая погода.
Российское информационное агентство "РИА Новости" за день до 9 мая сообщалось, что в Москве будет облачно с прояснениями, а также кратковременный дождь. Уже после парада он обнародовал видео "кратковременного снегопада" в столице РФ.
Как напоминают в Центре противодействия дезинформации, в 2020 году Россия потратила более 540 миллионов рублей на "разгон облаков" для безопасности полетов военной авиации, а в 2021 году – 417 миллионов рублей.
"По версии российских оппозиционеров, на самом деле полеты отменили, поскольку российские самолеты в некоторых городах могут встретить по пути украинские переносные зенитно-ракетные комплексы. Поэтому история о "плохой погоде" — только манипуляция", — считают в ЦПИ.
В свою очередь проект "Информационное сопротивление" со ссылкой на источник в Москве утверждает, что причиной отмены пролета авиации в Москве могла стать техническая неисправность Ил-80 – так называемого самолета судного дня.
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Что известно
- Путин на параде в Москве 9 мая не объявил всеобщую мобилизацию, а также не объявил " ;войну" Украине вместо так называемой "спецоперации". Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что в речи Путина были "проблиски отчаяния".
- Путин 9 мая в очередной раз заявил, что "спецоперация в Украине" (так в России называют войну) достигнет своей цели: "Если бы был хотя бы один шанс решить эту проблему другими, мирными средствами, мы, конечно, этот шанс использовали бы. Но нам этот шанс не оставили, не дали просто. Другого выбора просто не было.