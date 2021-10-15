В Роспотребнадзоре Башкирии объяснили, что за отказ от вакцинации накажут только работодателя

magictr | 15.10.2021 | Новости | Комментариев нет

За отказ вакцинироваться к ответственности могут привлечь только работодателей. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора республики. Вчера, 14 октября, на официальном сайте ведомства опубликовали текст разъяснения спорной ситуации.

В Роспотребнадзоре Башкирии объяснили, что за отказ от вакцинации накажут только работодателя

Так, руководители организаций должны обеспечить все условия, чтобы их сотрудники привились первым компонентом вакцины до 18 ноября, а вторым – до 18 декабря. Непривитых работников действительно уволят без выдачи зарплаты, однако к административной ответственности привлекут только работодателя.

В тексте разъяснения на сайте также говорится о том, что жители региона ответственны только за соблюдение режима самоизоляции и своевременное размещение информации на портале госуслуг о прибытии из-за границы.

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