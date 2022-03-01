В результате тяжелобольные дети Охматдета прячутся от российских атак в подвалах больницы.
Фотодоказательства для Гааги: дети из Охматдета прячутся в подвале
Вместо больничных боксов — подвальные помещения. Здесь уже шесть дней подряд находятся пациенты, укрываясь от вражеских обстрелов.
Среди них дети с орфанными заболеваниями, пациенты после нейрохирургических операций, дети с онкологией, новорожденные.
Охматдет — самая большая детская больница Украины. Это целый городок из разных корпусов, где свою работу проводят специалисты разных направлений.
Дети в подвалах Охматдета. Фото: Охматдет«Если медицинскую помощь на „довоенном уровне“ в такой большой системе обеспечить мы можем, то условия в укрытиях слишком сильно зависят от состояния подвальных помещений. У каждого корпуса они свои. И никто из нас не догадывался, что здесь мы будем развертывать импровизированные операционные и палаты», — рассказывают медики больницы. которые застряли здесь во время и после лечения. Здесь есть родители и дети, которых положили в больницу за день до войны. Семьи, которые потеряли связь с родными.
Сегодня все они вынуждены ночевать на полу и матрацах, под звуки взрывов и сирен тревоги.
В подвале одного из корпусов. Фото: Охматдет
Благодаря неравнодушным гражданам и волонтерам в больницу привозят еду, воду, необходимые вещи. Медики и персонал круглосуточно находятся в Охматдете, заботятся о каждом пациенте и обитателе больницы.
«Агрессора нужно остановить! Наши дети не должны спать в подвалах, а врачи проводить сложные операции в бомбоубежищах. Мы, конечно, выстоим. Потому что у нас удивительны все: армия, граждане, врачи, родители и дети. Но этот ужас надо остановить как можно быстрее»,— обращаются ко всему миру в Охматдете. diti-ohmatditu-hovajutsja-vid-rosijskih-atak-unbsppidvalah-likarni-666351d.jpg» alt=»В результате тяжелобольные дети Охматдета прячутся от российских атак в подвалах больницы» />
Самые комфортные укрытия в новом корпусе Охматдета. -likarni-0780190.jpg» alt=»В результате тяжелобольные дети Охматдета прячутся от российских атак в подвалах больницы» />
Маленькие дети в подвале. Фото: Охматдет. .jpg» alt=»В результате тяжелобольные дети Охматдета скрываются от российских атак в подвалах больницы» />
Капельницы и процедуры проводят в укрытии. Фото: Охматдет. .jpg» alt=»В результате тяжелобольные дети Охматдета прячутся от российских атак в подвалах больницы» />
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»