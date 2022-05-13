В результате ракетных обстрелов Одессы пострадала архитектурная жемчужина — Воронцовский дворец
С начала войны российские варвары уничтожили и повредили более 150 объектов культуры в Украине.
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Событие: В результате одного из ракетных обстрелов рашистами поврежден памятник архитектуры — Воронцовский дворец, сообщил в Telegram мэр Одессы Геннадий Труханов.
Детали и комментарии:«Выбиты стекла, пострадали элементы лепнины, кровля», — написал он. Труханов вновь обратился в международную организацию ЮНЕСКО по поводу принятия Одессы в список Всемирного наследия. «Мы должны сохранить нашу архитектуру для будущих поколений — не только Одессы, но и всего мира», — подчеркнул городской голова. Как сообщает Укринформ, недавно состоялась встреча мэра с директором центра Всемирного наследия ЮНЕСКО Лазарем Элунду Ассомо, на которой говорилось о включении исторической части Одессы в список Всемирного наследия ЮНЕСКО по ускоренной процедуре. После этого со специалистами мэрии работали эксперты, которые помогли в оформлении всей документации.
Директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич рассказала в Facebook, что почти 90 лет в здании Воронцовского дворца находится Дворец детского творчества. «Сотни тысяч выпускников именно здесь получили путевку в мир искусства. Во время Второй мировой войны эти стены и окна уже бомбили. Фашисты. Его восстановили и в конце 40-х прошлого века вернули детям… Россияне… Так талантливо разжечь пренебрежение к России могли только ваши «полководцы», — написала она.
Представитель Запорожской военной администрации Иван Арефьев рассказал в Facebook, что вчера, 12 мая, российские войска запустили крылатую ракету по Запорожью. Она попала в заповедную часть острова Хортица, вызвав пожар. К счастью, никаких разрушений инфраструктуры не обнаружено. По уточненной информации, жертв и пострадавших нет. «Враг уже вторично посягает на святая святых — сердце казачества и колыбель государственности — вечную Хортицу», — подчеркнул спикер ЗОВА. Напомним, что в прошлый раз российские военные выпустили две крылатые ракеты по Хортице 21 апреля. Тогда одна ракета упала в районе Преображенского моста, а вторая повредила санаторий-профилакторий одного из предприятий.
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На очередные обстрелы Хортицы отреагировал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. «Хортица имеет сакральное значение, одно из самых известных мест Украины, ее гордость и святыня. Это самый большой остров на Днепре. Каждый квадратный метр о. Хортица – это археологические памятники, старинные курганы, святилища, природные чудеса. достопримечательности могут только настоящие варвары», — написал он в Telegram.
По данным Украинского культурного фонда, с начала войны российские террористы уничтожили и повредили более 150 объектов культуры в Украине. Напомним, в ночь на 7 мая прямым попаданием российской ракеты был уничтожен Национальный музей Григория Сковороды в Харьковской области — имение XVIII века, в котором последние годы своей жизни работало и возле которого был похоронен Григорий Сковорода. Этой зимой в Украине на государственном уровне будут отмечать 300-летие со дня рождения украинского философа.