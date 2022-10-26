В результате ракетной атаки по Днепру погибла беременная женщина и оператор автомойки
За минувшие сутки рашисты убили 11 гражданских украинцев, еще 14 человек получили ранения.
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Событие: Вчера вечером в результате ракетного удара по Днепру погибли два человека и четверо получили ранения. Произошел масштабный пожар на автозаправочной станции.
Детали и комментарии: «Российские террористы запускали свои ракеты по городу, но обломки снаряда упали на местную АЗС», — сказал он. написал в Telegram заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
В результате взрыва погиб оператор автомойки и беременная женщина, приехавшая заправить автомобиль. Она заживо сгорела в машине.
«Пожар на АЗС был локализован на площади 300 квадратных метров, а впоследствии ликвидирован, сообщили в территориальном подразделении ГСЧС. Ранены четыре человека. Это, в частности, двое парней в возрасте 26 и 28 лет и 27-летняя девушка, которые сейчас находятся в тяжелом состоянии. 30-летняя женщина – в среднем состоянии. Все пострадавшие находятся в больнице».
Как сообщили в областном управлении полиции, в результате ракетной атаки по Днепру поврежден комплекс зданий АЗС, автомойка, помещение шиномонтажа, легковые автомобили. На место выехала следственно-оперативная группа, криминалисты, взрывотехники и работники профильных служб. Полицейские изъяли обломки ракеты и задокументировали военное преступление России.
Оккупанты ночью обстреляли город Орехов и село Преображенка Запорожской области реактивными системами залпового огня с зажигательными боеприпасами. В результате атаки в селе Преображенка два человека погибли и один получил ранения. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
читайте также: Президент «Мотор Сичи», которого обвиняют в госизмене, имел российское гражданство по «року» «В результате атаки возникли пожары в многоэтажном доме в центре города и частных домах вокруг. шесть квартир. Общая площадь пожара была более 400 квадратных метров.», – отметил Александр Старух.
Около 3:10 ночи рашисты нанесли ракетный удар по Дружковке на Донетчине. По предварительной информации, пострадавших нет, но есть разрушения: уничтожено здание колледжа и повреждены многоэтажки. Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
Также в течение ночи обстрелы подвергались прифронтовым общинам в центре и на севере области. В частности, на Донецком направлении россияне стреляли по Первомайскому, Марьинке, Красногоровке и Екатериновке, а на Горловском направлении пострадали Часовоярская и Бахмутская общины. В Бахмуте один человек погиб, выгорело здание техникума, пострадали частные дома.
За минувшие сутки российские оккупанты убили 11 и ранили – 14 гражданских украинцев. Такие данные областных военных администраций опубликовал в своем Telegram замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Больше всего пострадавших в Донецкой области. Здесь погибли пятеро и ранены четверо мирных жителей. Также есть погибшие и раненые в Днепропетровской, Херсонской и Запорожских областях.