В результате ракетного обстрела Первомайского на Харьковщине погибли семь человек

magictr | 27.09.2022 | Новости | Комментариев нет

Рашисты отобрали жизнь у 15-летней девушки.

В результате ракетных обстрелов Первомайского на Харьковщине погибли семь человек В результате ракетных обстрелов Первомайского в Харьковской области погибли семь человек

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