В результате ракетного обстрела Первомайского на Харьковщине погибли семь человек magictr | 27.09.2022 | Новости | Комментариев нет Рашисты отобрали жизнь у 15-летней девушки. A A+ A++ Похожие записи Погода на Киевщине 8 ноября Комментариев нет | Ноя 7, 2018 Масштабная музыкальная конференция состоится в рамках фестиваля Atlas Weekend 2018 Комментариев нет | Июн 26, 2018 Порошенко переназначил жену заместителя прокурора Киевщины в хозяйственном суде области Комментариев нет | Ноя 6, 2017 В Башкирии самое холодное село вновь удивило рекордными морозами Комментариев нет | Ноя 3, 2021 Об авторе magictr