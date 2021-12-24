В разных уголках столицы обустроили праздничные локации: фото
В каждом районе есть места, украшенные до Нового года и Рождества
В каждом районе Киева есть места, украшенные до Нового года и Рождества. И все они разные: веселые и смешные, объемные и символические.
Над локациями, призванными создать предновогоднее настроение у киевлян работали сотрудники КO «Киевзеленстрой».
Зарядиться положительными эмоциями можно в таких местах:
Голосеевский район:
Голосеевский парк имени Рыльского;
Парк Теремковский;
Дарницкий район:
Парк им. Воинов-интернационалистов (ул. Вербицкого 18);
Парк отдыха возле дворца культуры Дарница (ул. Заслонова, 18);
У здания Дарницкой РГА ул. Кошица, 11;
Деснянский район
Парк с водными объектами вдоль просп. Шухевича;
Транспортная развязка на просп. Р. Шухевича/просп. В. Маяковского;
Днепровский район:
Гидропарк (вдоль Броварского проспекта);
Транспортная развязка возле метро Черниговская;
Транспортная развязка на Дарницкой площади;
Сквер по ул. Шумского;
Русановская набережная (центральная часть);
Транспортная развязка возле метро Левобережная;
Парк «Победа»;
Парк возле о. Тельбин;
Оболонский район:
Парк «Наталка»;
Парк «Пуща-Водица»;
Сквер на углу ул. Маршала Тимошенко и просп. Оболонского;
Печерский район:
Сквер имени Марии Заньковецкой;
Парк «Наводницкий»;
Подольский район:
Сквер на площади Щекавицкая;
Святошинский район:
Парк Интернациональный;
Парк «Совки»;
Соломенский район:
Парк «Отрадный» ;
Парк имени М. Зеров;
Шевченковский район:
Парк имени Т.Г. Шевченко;
Парк «Сырецкий»;
Парк Радуга.
На Софиевской площади расположена главная елка страны. Вокруг зеленой красавицы работают развлекательные зоны, каток, детские карусели, фотозоны и футкорты с ароматным глинтвейном и вкусностями. На Контрактовой площади работает масштабная праздничная локация «Рождество на Подоле». Для жителей и гостей столицы подготовили футзоны, ярмарки, ледовый каток, снежный горок, аттракционы и резиденцию Святого Николая. Посреди площади установили пышную елку, которая переливается желто-красными цветами.
Сегодня в 16:00 возле Арки дружбы народов зажгут огни елки.Традиционный каток огородят двухъярусным сооружением. На первом этаже планируют открыть лаундж-зону, где можно выпить бокал вина или теплое какао. А на втором — смотровая площадка с лавочками.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»