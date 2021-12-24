В разных уголках столицы обустроили праздничные локации: фото

magictr | 24.12.2021 | Новости | Комментариев нет

В  обустроили праздничные локации: фото

В каждом районе есть места, украшенные до Нового года и Рождества

В каждом районе Киева есть места, украшенные до Нового года и Рождества. И все они разные: веселые и смешные, объемные и символические.

Над локациями, призванными создать предновогоднее настроение у киевлян работали сотрудники КO «Киевзеленстрой».

Зарядиться положительными эмоциями можно в таких местах:

Голосеевский район:
Голосеевский парк имени Рыльского;
Парк Теремковский;

Дарницкий район:
Парк им. Воинов-интернационалистов (ул. Вербицкого 18);
Парк отдыха возле дворца культуры Дарница (ул. Заслонова, 18);
У здания Дарницкой РГА ул. Кошица, 11;

Деснянский район
Парк с водными объектами вдоль просп. Шухевича;
Транспортная развязка на просп. Р. Шухевича/просп. В. Маяковского;

Днепровский район:
Гидропарк (вдоль Броварского проспекта);
Транспортная развязка возле метро Черниговская;
Транспортная развязка на Дарницкой площади;
Сквер по ул. Шумского;
Русановская набережная (центральная часть);
Транспортная развязка возле метро Левобережная;
Парк «Победа»;
Парк возле о. Тельбин;

Оболонский район:
Парк «Наталка»;
Парк «Пуща-Водица»;
Сквер на углу ул. Маршала Тимошенко и просп. Оболонского;

Печерский район:
Сквер имени Марии Заньковецкой;
Парк «Наводницкий»;

Подольский район:
Сквер на площади Щекавицкая;

Святошинский район:
Парк Интернациональный;
Парк «Совки»;

Соломенский район:
Парк «Отрадный» ;
Парк имени М. Зеров;

Шевченковский район:
Парк имени Т.Г. Шевченко;
Парк «Сырецкий»;
Парк Радуга.

У разных уголков : фото

В различных уголках столицы обустроили праздничные локации: фото

В&различные уголки : фото

В различных уголках столицы обустроили праздничные локации: фото

В разных уголках столицы обустроили праздничные локации: фото

В  обустроили праздничные локации: фото

В различных уголках столицы обустроили праздничные локации: фото

В разных уголках : фото

В различных уголках столицы обустроили праздничные локации: фото

У разных уголков : фото

В различных уголках столицы обустроили праздничные локации: фото

В&различных уголках : фото

В различных уголках столицы обустроили праздничные локации: фото

В различных уголках столицы обустроили праздничные локации: фото

У разных уголков праздниках : фото

В различных уголках столицы обустроили праздничные локации: фото

У разных уголков стола : фото

В различных уголках столицы обустроили праздничные локации: фото

У разных уголков столицы : фото

В различных уголках столицы обустроили праздничные локации: фото

В различных уголках столицы обустроили праздничные локации: фото

В&различных уголках : фото

В различных уголках столицы обустроили праздничные локации: фото

В&различных уголках : фото

В различных уголках столицы обустроили праздничные локации: фото

В&различных уголках : фото

В различных уголках столицы обустроили праздничные локации: фото

В разных уголках столицы : фото

В различных уголках столицы обустроили праздничные локации: фото

В разных уголках столицы обустроили праздничные локации: фото

У разных уголков : фото

В различных уголках столицы обустроили праздничные локации: фото

У разных уголков столах : фото

В различных уголках столицы обустроили праздничные локации: фото

У разных уголков столах : фото

В различных уголках столицы обустроили праздничные локации: фото

В разных уголках столицы обустроили праздничные локации: фото

У разных уголков : фото

В различных уголках столицы обустроили праздничные локации: фото

У разных уголков : фото

В различных уголках столицы обустроили праздничные локации: фото

У разных уголков праздниках : фото

В различных уголках столицы обустроили праздничные локации: фото

У разных уголков столах : фото

В различных уголках столицы обустроили праздничные локации: фото

В разных уголках столицы обустроили праздничные локации: фото

У разных уголков столах : фото

На Софиевской площади расположена главная елка страны. Вокруг зеленой красавицы работают развлекательные зоны, каток, детские карусели, фотозоны и футкорты с ароматным глинтвейном и вкусностями. На Контрактовой площади работает масштабная праздничная локация «Рождество на Подоле». Для жителей и гостей столицы подготовили футзоны, ярмарки, ледовый каток, снежный горок, аттракционы и резиденцию Святого Николая. Посреди площади установили пышную елку, которая переливается желто-красными цветами.

Сегодня в 16:00 возле Арки дружбы народов зажгут огни елки.Традиционный каток огородят двухъярусным сооружением. На первом этаже планируют открыть лаундж-зону, где можно выпить бокал вина или теплое какао. А на втором — смотровая площадка с лавочками.

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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