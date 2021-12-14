В рамках сотрудничества Киева и Дублина готовят выставку ирландских художников
Направления сотрудничества обсудили на встрече первого заместителя председателя КМА Николая Поворозника с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Ирландия в Украине Терезой Хили. Фото: КГГА
Столицы Украины и Ирландии договорились о подписании Меморандума о партнерстве и сотрудничестве в разных сферах. Уже летом в столице планируют представить выставку ирландских художников современного и классического искусства.
Направления сотрудничества обсудили на встрече первого заместителя председателя КМА Николая Поворозника с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Ирландия «Уверен, что эта встреча станет шагом на пути к развитию эффективного сотрудничества между Украиной и Ирландией в целом, и, в частности, между Киевом и ирландскими муниципалитетами. Речь идет о налаживании экономических и гуманитарных связей как приоритетных направлений внешней политики», — подчеркнул Николай Поворозник.
По его словам, первым шагом сотрудничества в культурной сфере станет выставка ирландских художников современного и классического искусства, которую планируется организовать летом.
«Конечно, город будет всячески способствовать организации этого мероприятия. Культура — это та основа целостного и экономического фундамента отношений, которая всегда найдет положительный отклик у общины. Ярким примером является международный проект „Путь королевы“, в рамках которого предусматривается установление авторских реплик памятника на пути дочери князя Ярослава Мудрого Анны и одновременное проведение ряда культурно-просветительских мероприятий», — отметил Николай Поворозник.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»