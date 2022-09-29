В рамках частичной мобилизации в ряды армии РФ призвали более 100 тысяч человек
Ежедневно в ВСУ обращаются по 200 российских солдат о том, как сдаться в плен.
Событие:С начала частичной мобилизации в России в ряды армии кафиров призвали более 100 тысяч человек. Об этом на брифинге рассказал заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
Детали и комментарии: «В России после объявления частичной мобилизации активно продолжается призыв военнообязанных. В настоящее время уже призвано более 100 тысяч из объявленных 300 тысяч человек. Мы понимаем, что объявленная цифра в 300 тысяч – не конечная. Наиболее вероятно, что численность отмобилизованных будет значительно больше», – сказал Громов.
Представитель Генштаба заметил, что скрытую мобилизацию страна-агрессорка проводила еще до 21 сентября. Мобилизированных в сентябре отправляли на фронт менее чем через неделю без подготовки.
В украинской военной разведке сообщили, что в Беларуси готовят места для размещения 20 тысяч мобилизованных из России, которые должны пополнить уже дислоцированные в стране российские подразделения. В результате пополнения, соотношение «опытных» и «молодых» военных должно составить 1 к 5.
Между тем, за 10 дней от россиян поступило более двух тысяч обращений по поводу сдачи в плен украинским Вооруженным силам. Об этом сообщил на брифинге в Military Media Center спикер проекта «Хочу жить» Виталий Матвиенко, пишет АрмияInform.
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По его словам, проект создан специально для военнослужащих российской федерации, не желающих выполнять преступные приказы путина, участвовать в этой войне. Он рассказал, что алгоритм сдачи в плен тщательно отработан: российские воины могут обратиться на телефоны «горячей линии» или передать информацию о себе в чат-боте в Telegram.» После обращения состоится определенная процедура, где будет оговорено , как, каким образом и где российский военный сможет сдаться в плен, – рассказал представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными на вопросы журналистов.– Но о самой процедуре – как, что и где – я вам рассказать не могу» .
Как отметил спикер, Украина гарантирует российским военнослужащим полное соблюдение Женевских конвенций, в том числе трехразовое питание, медицинскую помощь и возможность связываться с родственниками.
» Конечно, что с мобилизацией в российской федерации количество звонков только увеличивается, – отметил Матвиенко, но точное количество сдавшихся не назвал, по его словам, еще продолжаются некоторые спецоперации.