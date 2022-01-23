В районе Жулянского путепровода планируют построить новую железнодорожную платформу
Жулянский путепровод. Визуализация
Проект новой железнодорожной пассажирской платформы в рамках проекта «Киев Сити Экспресс» разрабатывают железнодорожники после консультаций с местными органами власти.
Речь идет о новой платформе, которую планируют разместить между железнодорожными станциями в Вишневом и «Киев-Волынский».
Новая пассажирская платформа, по мнению специалистов, должна разгрузить автомобильные маршруты, особенно в утренние и вечерние часы «пик» и предложить пассажирам пользоваться электричкой вместо автомобилей.
Несколько дней назад комиссия обследовала локацию в районе Жулянского путепровода, где можно было бы разместить новую железнодорожную платформу. Теперь при участии инженеров Вишневой, Борщаговской общин, Юго-Западной железной дороги будет разрабатываться эскизный проект новой платформы и пешеходных переходов.
В обследовании приняли участие представители Вишневой и Борщаговской общин, Южной , руководство «Киев Сити Экспресс», сообщает Бучанская РГА.
Внимание уделялось обеспечению нужной пропускной и перерабатывающей способности железнодорожной линии, возможности развития сооружений и устройств станции на перспективу, безопасности движения поездов и маневровой работы, безопасности пассажиров и работ станции. Учитывались и проекты развития других видов транспорта в пунктах стыковки, чтобы бесперебойно обслуживать грузы и пассажиров с учетом развития города и других населенных пунктов.
С 20 января в Киеве начали работу новые автобусные маршруты обычно 36, 50. А маршрутные такси №№ 220, 500 прекратят работу. Киевпасстранс сообщил, что движение маршрутов будет организовано эффективно для пассажиров.