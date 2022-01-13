В пунктах обогрева вблизи столичных вокзалов согрелась почти тысяча бездомных
Палатки развернули специально для людей, у которых нет дома. Фото: КГГА
За четыре дня до палаток пункта обогрева обратились 949 человек.
С 10 января метки термометра в Киеве значительно упали — от -14°C днем до -17°C ночью. Чтобы уберечь жителей от морозов, в каждом районе города открыли по несколько пунктов обогрева.
Але Центрального и Дарницкого железнодорожных вокзалов развернули две масштабные палатки специально для людей, у которых нет дома.
Внутри мобильных штабов установили тепловентиляторы, туалеты, снабдили питанием и аптечками. За неполные четыре дня здесь уже согрелись 949 бездомных. Большинство из них получили убежище в пункте, что вблизи Южного вокзала — 640 человек. Волонтеры обеих палаток пункта обогрева информируют бездомных о том, как действовать в случае переохлаждения и порядка привести.
В частности, Дом социальной заботы — место, где бездомные могут воспользоваться санитарно гигиеническими услугами и переночевать, а также Центр учета бездомных граждан, будут получать социальную и юридическую помощь.
В Департаменте муниципальной безопасности призывают киевлян и гостей города не перемерзать и отогреваться в 44 пунктах обогрева, работающих в каждом районе.
А волонтеры Красного Креста в Украине просят киевлян помогать бездомным сезонными вещами. Одежду можно привезти в 9 пунктах организации. Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»