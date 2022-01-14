В прошлом году к автоматизированной системе столицы подключили еще 117 светофоров
В целом в городе работают 703 светофорных объекта. Фото: ЦОДР
За прошлый год к автоматизированной системе управления дорожным движением ЦОДРа подключили 117 светофорных объектов. Всего 703 светофорных объектов улично-дорожной сети Киева в настоящее время работают в режиме координированного управления.
За их работой круглосуточно следят из центральной диспетчерской ЦОДР, что позволяет быстро реагировать на неисправность. Так, на светофорных объектах, в зависимости от транспортной интенсивности, внедрены до 8 планов координации: утренний, обеденный, вечерний пик и межпиковые планы.
В течение прошлого года на исполнение распоряжения Киевской городской государственной администрации от 14.08.2009 № 900 «О внедрении светофорного регулирования и устройства устройств принудительного снижения скорости движения транспортных средств на улицах и дорогах г. Киева» (с изменениями), согласно доведенному финансу Центр организации обустроил светофорные объекты по адресам:
- ул. Академика Заболотного — ул. Пироговский путь (объект состоит из 23 транспортных и 8 пешеходных светофоров),
- просп. Науки — ул. Адмирала Ушакова — (16 транспортных и 10 пешеходных светофоров),
- ул. Тростянецкая, 2 (по 6 транспортных и пешеходных светофоров),
- ул. Академика Ефремова — пер. Осенний (4 транспортных и 2 пешеходных),
- просп. Героев Сталинграда, 65 (4 транспортных и 2 пешеходных),
- ул. Юрия Шумского, 8-10 (4 транспортных и 2 пешеходных),
- ул. Жилянская — ул. Еренбурга (3 транспортных и 2 пешеходных).
Также в городе провели реконструкцию (полную замену оборудования) двух светофорных объектов на проспекте Правды, возле домов 6 и 100 (по этим адресам заменили по 6 транспортных и 2 пешеходных светофоров).
Всего на балансе Центра организации дорожного движения—710¦светофорных объектов.
В ЦОДР подсчитали, что средняя интенсивность движения транспорта на ключевых направлениях ул. дорожной сети столицы за 2021 год выросла на три процента по сравнению с прошлым годом.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»