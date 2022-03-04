В приют для животных в Бородянке привезли корм для животных
Те, которые мы люди видны по отношению к животным. Фото: Наталья Мазур
Киев в условиях войны заботится не только о людях. Помогают и животным.
Сегодня директор КП «Киевская городская больница ветеринарной медицины» Наталья Мазур добралась убежища в Бородянке и накормила животных. Именно по этому приюту была информация, что его уничтожили российские кафиры.
«Завтра мы будем смотреть по ситуации. Очень тяжело, но мы держимся!»,— написала Наталья Мазур на своей странице в фейсбуке. -tvarin-unbspborodjanci-privezli-korm-dlja-tvarin-12c2ecf.jpg» alt=»У приюта для животных в Бородянке привезли корм для животных» />
Наталья Мазур
Ветеринары оказывают животным помощь
Также сегодня приобрели лекарства для животных на сумму 4000 тысяч гривен. Животные в больницах Подольского и Деснянского района накормлены и получили соответствующие манипуляции.
Киевляне, у которых заканчиваются корма для животных могут их приобрести по следующим адресам: zoostar.ua Новус +380972977819, Мария. А на левом берегу Здолбуновская 7-г с 10-30 до 14-00
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»