В приложении «Киев Цифровой» появилась карта продовольственных магазинов, работающих
07.03.2022 | Новости | Комментариев нет|
«Киев Цифровой» обновляет полезные карты для киевлян.
В приложении «Киев Цифровой» появилась карта работающих продовольственных магазинов столицы.
Об этомсообщил руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO) и заместитель председателя КГГА Петр Оленич.
Также карта доступна по ссылке: https://bit.ly/kyiv-shops
Напоминаем, что также созданы и обновляются следующие полезные карты:
Карта Гуманитарных штабов — https://cutt.ly/0AjSQya
Карта точек продажи хлеба — https://cutt.ly/gAjDyuV
Карта зоомагазинов — https://cutt.ly/fAjSSuK
Карта аптек — https://cutt.ly/GAqtqtN
Все они доступны в приложении «Киев Цифровой».
Инна БИРЮКО ВА, «Вечерний Киев»