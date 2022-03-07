В приложении «Киев Цифровой» появилась карта продовольственных магазинов, работающих

magictr | 07.03.2022 | Новости | Комментариев нет

У quo Киев Цифровой» появилась карта продовольственных магазинов, работающих

«Киев Цифровой» обновляет полезные карты для киевлян.

В приложении «Киев Цифровой» появилась карта работающих продовольственных магазинов столицы.

Об этомсообщил руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO) и заместитель председателя КГГА Петр Оленич.

Также карта доступна по ссылке: https://bit.ly/kyiv-shops

Напоминаем, что также созданы и обновляются следующие полезные карты:

Карта Гуманитарных штабов — https://cutt.ly/0AjSQya

Карта точек продажи хлеба — https://cutt.ly/gAjDyuV

Карта зоомагазинов — https://cutt.ly/fAjSSuK

Карта аптек — https://cutt.ly/GAqtqtN

Все они доступны в приложении «Киев Цифровой».

Инна БИРЮКО ВА, «Вечерний Киев»

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