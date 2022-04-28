В поминальные дни киевляне пытаются добраться до кладбищ: ГСЧС разъясняет
На кладбищах продолжается разъяснительная работа. Фото: Соломенская РГА
Городские власти просят горожан воздержаться от посещения кладбищ на период действия военного положения из-за опасности.
Несмотря на это, столичное Фейсбук-пространство завалено вопросами от киевлян о посещении кладбищ, и репликами «а почему нельзя? а как там обстановка?». Поэтому в частности спасатели Соломенского районного управления ГУ ДСНС в Киеве провели информационно-разъяснительную работу с обслуживающим персоналом и посетителями кладбищ.
Спасатели пообщались с посетителями кладбищ и предотвратили их или других взрывоопасных предметов. Также отметили запрет запрета сжигания мусора и других отходов во время пожароопасного периода. себя и своих близких.
«Помните о правилах пожарной безопасности и берегите себя!»,— призывали в ГСЧС.
«Вечерний Киев» сообщил, что архитектурное агентство «Balbek Bureau » предлагают накрывать достопримечательности специальными модулями.