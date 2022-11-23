В помещениях УПЦ (МП) нашли пророссийскую литературу, миллионы наличных и «сомнительных» граждан РФ
СБУ отчиталась о завершении мер безопасности в церквях московского патриархата.
Фото: СБУ A A+ A++
Событие: Служба безопасности Украины завершила контрразведывательные мероприятия, проводимые на территориях Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве, Корецкого Свято-Троицкого монастыря и в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ в Ровенской области.
Подробности и комментарии:«Во взаимодействии с сотрудниками Нацполиции и Нацгвардии было тщательно проверено более 350 церковных сооружений и 850 человек. Более 50 человек прошли углубленные контрразведывательные опросы, в том числе с использованием полиграфа. Среди них были не только граждане Украины, но и иностранцы, в частности граждане России, находившиеся на территории объектов сообщили в пресс-службе СБУ Некоторые из них при проверке документов предоставили паспорта и военные билеты СССР, вообще не имели оригиналов документов, а только их копии, или имели паспорта граждан Украины с признаками подделки или повреждения. В настоящее время в отношении них осуществляется углубленная проверка».
Как рассказали в спецслужбе, на территории Киево-Печерской Лавры находился 32-летний гражданин Украины. Он может быть причастен к противоправной деятельности в нашей стране пророссийского информационного агентства «Антван». При этом он является доверенным лицом владельца одноименной российской компании «ANTVAN GROUP». гражданина РФ Орлова А.В., владевшего в Украине рядом земельных участков и заведений общепита. В настоящее время это имущество арестовано в рамках уголовного производства.
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«Указанные меры безопасности происходили в рамках действующего законодательства, – говорят в пресс-службе правоохранительного ведомства. – Отмечаем, что в своей деятельности СБУ придерживается принципа беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины.