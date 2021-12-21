В помещении бывшего казино на Оболони обустроили реабилитационный центр
5124
Центр будет работать на Вышгородской, 54. Фото: Алексей Самсонов
В заведении дети смогут оставаться на целый день, посещать массажиста, дефектолога, психолога, а также проходить физиотерапию
В последние годы Киев серьезно взялся за развитие сети заведений для детей и взрослых с инвалидностью. Старые центры уже давно отработали свое, а новых — не хватает. Следовательно, заведения либо капитально ремонтируют до неузнаваемости, либо открывают совершенно новые центры. Так, за этот год удалось обустроить реабилитационный центр на улице Вышгородской, 54. -centr-7188986.jpg» alt=»В помещении бывшего казино на Оболони обустроили реабилитационный центр» />
Ранее в этом помещении работало казино
Столовая заведения
Для детей закупили специальные тренажеры
Сегодня все ремонтные работы в центре уже закончены и уже в середине января следующего года здесь будут принимать первых посетителей. На январь запланировано и официальное открытие заведения, которое смогут посещать не только жители Оболони, но и жители других районов. В частности, Подольского, где похожий центр только ремонтируют.
Центр условно разделят на две секции. Одну обустроили для дневного пребывания — здесь дети смогут проводить будни, питаться и учиться.
«В другой секции для воспитанников подготовили массажный кабинет, эрготерапию, физиотерапию, игровые комнаты и музыкальные классы. Здесь также будут работать психологи, дефектологи и логопеды», — рассказывает директор заведения Людмила Спирина.
Ежедневно в центре смогут находиться 50-60 детей. В заведении будет работать более 70 человек. Уже подобрали часть персонала. Еще нескольких специалистов — до сих пор ищут, ведь их специализация ныне не так популярна и найти нужных людей непросто.
Марина Хонда
«Я довольна тем, как оборудовали помещение. Надеюсь, родители также будут удовлетворены, ведь смогут наконец привозить сюда детей, оставлять их на дневное пребывание, или, например, только на отдельных занятиях. Учитывая, что у нас еще одно помещение на Иорданской, потребность Оболонского района в таких услугах сможем теперь закрыть»,— отметила во время осмотра центра заместитель председателя КГГА Марина Хонда.
Она подчеркивает, что во время дневного пребывания дети смогут адаптироваться и социализироваться. Услуги центра полностью бесплатны и оплачиваются из городского бюджета.
«Важно, что сюда можно непросто привести ребенка и оставить его на день. А то, что здесь дети смогут осваивать новые знания, навыки, поддерживать здоровье и готовиться к взрослой жизни. Центр будет предоставлять услуги для детей с расстройствами аутического спектра; комплексными и органическими нарушениями; нарушениями умственного развития, синдромом Дауна; задержкой психического развития, речевого развития большого спектра диагнозов, гиперактивностью»,— говорит Марина Хонда.
Радуются новому центру и родители, которые воспитывают детей с инвалидностью. Киевлянка Вита Рыбчинская говорит, что ее Валерию теперь будет гораздо проще, поскольку семья живет неподалеку и парень сможет приходить сюда на занятие. Кстати, сейчас Валерий неофициальный «советник» заведения, которое лично испытывает тренажеры, пандусы, интерактивные комнаты с «рыбками» на полу и другие помещения.
Он также отметил, что вскоре возле центра планируют обустроить специальную детскую площадку, а также парковку.
«Хотим, чтобы здесь было правильное сообщество людей, которые объединены не только горем, а желанием улучшить жизнь своих детей», — подытожил Кирилл Фесик.
Еще одно заведение для лиц с инвалидностью в Деснянском районе откроют на улице Закревского, 3. Заведение будет одним из крупнейших столичных центров реабилитации и ежедневно будет обслуживать более полутора сотен воспитанников.
Недавно на улице Полесской, 14 в Дарницком районе открыли отделение трудовой и профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью. И более года назад — отделение реабилитации детей с ДЦП на Бориспольской, 28б. Также сейчас идет ремонт в помещении будущего Центра на Харьковском шоссе. 4995fe1.jpg» alt=»В помещении бывшего казино на Оболони обустроили реабилитационный центр» />