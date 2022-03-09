В Польше нарисовали Владимира Зеленского в образе Гарри Поттера
Фото: Kawu
Стрит-арт появился в городе Познань вместо мурала с изображением Владимира Путина в образе лорда Волдеморта.
После нападения России на Украину мир, который мог поддерживать Украину. В том числе и символически. Так в Познани известный польский создатель уличного искусства «Kawu» нарисовал путина в образе лорда Волдеморта.
Работа получилась хорошая, однако местные жители начали сетовать, что не хотят видеть это зло даже на паркане.
Поляки не захотел видеть даже нарисованного путина. Фото: Kawu
Поэтому пришлось его зарисовать. Зато появился настоящий герой — президент Украины. Владимир Зеленский, представленный в образе Гарри Поттера в волшебных декорациях Киева, рядом с Софиевским собором и памятником Богдану Хмельницкому. Интересно, что вместо традиционной молнии у Зеленского буква «Z» — такой намек на , что выбрали этот знак, словно нацисты свастику.
Также на картине есть надпись «Свободная Украина» на английском языке.
Важно, что опубликовав мурал на своей странице в Фейсбуке «Kawu» призвал поляков жертвовать средства на помощь пострадавшим от войны в Украине. В частности, на эвакуацию женщин с детьми и психологическую поддержку детей.
Кстати, на днях «мама» Гарри Поттера Джоан Роулинг написала, что очень жалеет. что не может с помощью магии помочь Украине.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»