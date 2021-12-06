В поисках гармонии: столичный музей приглашает на экспозицию современных художниц
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Фрагмент экспозиции в Музее диаспоры. Фото: Наталья Фурсина
Музей украинской диаспоры представляет коллективную выставку Украинского творческого женского Фонда W'ART «В поисках гармонии…Мистерия», объединившей творчество украинских художниц из разных уголков Украины.
Выставка завершает цикл художественных проектов, проходивших в этом году в Национальной библиотеке им. Ярослава Мудрого, в библиотеке Дружбы народов и Великой Колокольне Национального историко-культурного заповедника «Киево-Печерская Лавра».
Афиша мероприятия. Фото: Татьяна Асадчева
По традиции все крупные выставки Фонды W’ART называются «В поисках гармонии…» и только продолжение названия отражает специфику каждой экспозиции. По словам организаторок, выбор названия «Мистерия» связан с таинственным и возвышенным настроением, которое преобладает в обществе накануне новогодне-рождественских праздников.
Участницы выставки в Музее диаспоры. Фото: W`ART
Свои светлые и вдохновенные работы, выполненные в различных художественных техниках и стилях, представили: Светлана Леонтьева, Наталья Фурсина, Анна Мандрик, Нина Литвин, Ирина Тарасюк, Татьяна Бердник, Наталья Микитенко и Наталья Новаковская.
Работа Татьяны Бердник «Натюрморт с яблоками». Фото: Татьяна Асадчева
«Зима в Пирогове». Фото: Татьяна Асадчева
Фото: Татьяна Асадчева
Фото: Татьяна Асадчева
Фото: Татьяна Асадчева
Фото: Татьяна Асадчева
«Мы стремимся творить Мир, наполненный светом красоты и гармонии. Во все времена люди стремились достичь идеала и не могли его понять. Еще в Древней Греции сформировалось представление о том, что основой прекрасного является именно гармония. Красота и гармония — одни из самых важных понятий для восприятия мира. И кому это понять, как не женщине», отмечают организаторы экспозиции.
Работа Анны Мандрик! Ягодный карнавал» Фото: Татьяна Асадчева
Фонд W'ART создан в 2018 году. Ее основательницами стали экономистка, художница Наталья Фурсина и журналистка, художница Светлана Леонтьева. Организация объединяет украинских женщин, работающих в разных стилях и направлениях живописи для возможности публично выражать общую конструктивную творческую позицию сотрудничества, миротворства, поиска компромиссных решений, развития толерантного демократического диалога между художниками мира.
Выставка «В поисках гармонии…Мистерия»
Когда: до 19 декабря, вторник-воскресенье: 10:00-18:00, выходной-понедельник
Где: Где: ул. Московская, 40 Б (станции метро «Арсенальная» или «Печерская»)
Стоимость: 50 грн (льготный — 25 грн)
Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»