В поезде «Киев-Чоп» создали праздничный вагон
Всем пассажирам вагона придали новогоднее настроение. Фото: Укрзализныця
Вагон украсили по инициативе команды ГОГОЛЬFEST.
Вчера, 5 января, украинская команда фестиваля современного искусства ГОГОЛЬFEST украсила 8 вагон поезда №59 «Киев—Чоп» праздничной иллюминацией Таким образом, творческая команда хотела добавить всем пассажирам вагона новогодне-рождественского настроения. в стране.
Праздничный стол команды фестиваля. Фото: Укрзалізниця
Справочно.
ГОГОЛЬFEST — это фестиваль современного искусства, который демонстрирует и объединяет в одном временном промежутке современные театр, музыку, кино, перфоманс, образовательную, визуальную и детскую программу. Фестиваль основан в 2007 и до 2017 проходил только в Киеве, а с 2017 начал путешествовать по Украине.
В том году команда фестиваля запустила круизный артпоезд ГогольTRAIN. Вместе с «Укрзализныцей» они запустили семь разрисованных вагонов в Одессу. Сам рейс посвятили памяти украинского художника Александра Ройтбурда.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»