В поезде «Киев-Чоп» создали праздничный вагон

magictr | 06.01.2022 | Исскуство | Комментариев нет

У&поезда «Киев- Чоп» создали праздничный вагон

Всем пассажирам вагона придали новогоднее настроение. Фото: Укрзализныця

Вагон украсили по инициативе команды ГОГОЛЬFEST.

Вчера, 5 января, украинская команда фестиваля современного искусства ГОГОЛЬFEST украсила 8 вагон поезда №59 «Киев—Чоп» праздничной иллюминацией Таким образом, творческая команда хотела добавить всем пассажирам вагона новогодне-рождественского настроения. в стране.

В поезде «Киев-Чоп» создали праздничный вагон

Праздничный стол команды фестиваля. Фото: Укрзалізниця

Справочно.

ГОГОЛЬFEST — это фестиваль современного искусства, который демонстрирует и объединяет в одном временном промежутке современные театр, музыку, кино, перфоманс, образовательную, визуальную и детскую программу. Фестиваль основан в 2007 и до 2017 проходил только в Киеве, а с 2017 начал путешествовать по Украине.

В том году команда фестиваля запустила круизный артпоезд ГогольTRAIN. Вместе с «Укрзализныцей» они запустили семь разрисованных вагонов в Одессу. Сам рейс посвятили памяти украинского художника Александра Ройтбурда.

Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»

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