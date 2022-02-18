В Подольском районе во время пожара погиб мужчина
В Подольском районе во время пожара погиб мужчина
Пожар возник на улице Петропавловской.
Вчера, 17 февраля до Службы спасения поступил вызов о пожаре, возникшем на ул. Петропавловской, 48-А, что в Подольском районе столицы. На место происшествия срочно прибыли спасатели и выяснили, что пожар возник в одной из квартир на втором этаже трехэтажного жилого дома.
По словам специалистов ГСЧС, загорелась однокомнатная квартира. Пожарные срочно приступили к тушению пожара.
Во время тушения возгорания, спасатели обнаружили тело 47-летнего мужчины. Погибший находился в сидячем положении на кровати.
О 21:32 бойцы локализовали пожар, а о 21:43 — ликвидировали.
В результате пожара повреждены личные вещи, закопчены стены и потолок квартиры.
На месте пожара работали три пожарных машины, а также 13 спасателей.
Причину пожара и обстоятельства смерти выясняют правоохранители.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»