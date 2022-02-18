В Подольском районе во время пожара погиб мужчина

magictr | 18.02.2022 | Новости | Комментариев нет

В Подольском районе под время пожара погиб мужчина

В Подольском районе во время пожара погиб мужчина

Пожар возник на улице Петропавловской.

Вчера, 17 февраля до Службы спасения поступил вызов о пожаре, возникшем на ул. Петропавловской, 48-А, что в Подольском районе столицы. На место происшествия срочно прибыли спасатели и выяснили, что пожар возник в одной из квартир на втором этаже трехэтажного жилого дома.

По словам специалистов ГСЧС, загорелась однокомнатная квартира. Пожарные срочно приступили к тушению пожара.

Во время тушения возгорания, спасатели обнаружили тело 47-летнего мужчины. Погибший находился в сидячем положении на кровати.

О 21:32 бойцы локализовали пожар, а о 21:43 — ликвидировали.

В результате пожара повреждены личные вещи, закопчены стены и потолок квартиры.

На месте пожара работали три пожарных машины, а также 13 спасателей.

Причину пожара и обстоятельства смерти выясняют правоохранители.

Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»

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