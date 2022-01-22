В Подольском районе во дворе многоэтажки сгорела легковушка
В Подольском районе во дворе многоэтажки сгорела легковушка. Фото: прессслужба ГСЧС
На проспекте Гонгадзе тушили пожар.
Вчера, 21 января в Службу спасения поступил вызов о пожаре на пр-те Гонгадзе, 7, что в Подольском районе столицы.
На место происшествия прибыли спасатели и выяснили, что пожар возник во дворе девятиэтажного жилого дома в легковом автомобиле «Renault Megane 2» . Спасатели сразу же приступили к тушению пожара.
В 19:15 пожар локализовали, а 19:25 ликвидировали.
В результате пожара автомобиль сгорел полностью.
На месте происшествия работали две пожарные машины, а также десять спасателей.
Причину и обстоятельства возникновения данного пожара устанавливают правоохранители.
Жертв и пострадавших нет.
Раньше журналисты «Вечернего Киева» писали о пожаре на автостоянке в Святошинском районе во время которой пострадал охранник
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»