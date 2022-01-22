В Подольском районе во дворе многоэтажки сгорела легковушка

magictr | 22.01.2022 | Новости | Комментариев нет

В Подольском районе многоэтажки сгорела легковушка

В Подольском районе во дворе многоэтажки сгорела легковушка. Фото: прессслужба ГСЧС

На проспекте Гонгадзе тушили пожар.

Вчера, 21 января в Службу спасения поступил вызов о пожаре на пр-те Гонгадзе, 7, что в Подольском районе столицы.

На место происшествия прибыли спасатели и выяснили, что пожар возник во дворе девятиэтажного жилого дома в легковом автомобиле «Renault Megane 2» . Спасатели сразу же приступили к тушению пожара.

В 19:15 пожар локализовали, а 19:25 ликвидировали.

В результате пожара автомобиль сгорел полностью.

На месте происшествия работали две пожарные машины, а также десять спасателей.

Причину и обстоятельства возникновения данного пожара устанавливают правоохранители.

Жертв и пострадавших нет.

Раньше журналисты «Вечернего Киева» писали о пожаре на автостоянке в Святошинском районе во время которой пострадал охранник

Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»

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