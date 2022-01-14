В Подольском районе тушили пожар в квартире
В Подольском районе тушили пожар в квартире Вчера, 12 января в Службу спасения поступил вызов о пожаре на просп. Георгия Гонгадзе, 20-Г, что в Подольском районе столицы.
На место происшествия прибыли огнеборцы и выяснили, что в одной из комнат четырехкомнатной квартиры на пятом этаже десятиэтажного жилого дома возник пожар на балкон. Спасатели сразу же приступили к тушению пожара.
В 17:38 возгорание локализовали, а 17:49 — ликвидировали.
В результате пожара комната и балкон выгорели полностью, закопчены стены и потолок квартиры .
На месте происшествия работали четыре пожарных машины и 15 спасателей.
Причину возникновения пожара устанавливают правоохранители.
Жертв и пострадавших в результате пожара нет.
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Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»