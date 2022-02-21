В Подольском районе создали особую мобильную бригаду
Мобильная бригада. Фото Подольской РГА
В Подольском районе действует мобильная бригада для поддержки пострадавших от домашнего насилия и по признакам пола. Она также постоянно курирует семьи, где такие факты произошли.
Бригада создана недавно при Подольском районном центре социальных служб. Это специализированная служба, которая оказывает психологическую помощь пострадавшим, информирует о медицинских, социальных, психологических, правовых услугах, которые люди могут получить, чтобы преодолеть последствия насилия.
В составе мобильной бригады работают специалисты по социальной работе и психологи, прошедшие специальное обучение. Привлекают и специалистов службы по делам детей. В экстренных случаях им помогает полиция и ювенальная полиция: в случае угрозы или опасности для жизни или здоровья человека или ребенка.
Дважды в неделю специалисты мобильной бригады проводят рейд для предоставления услуг семьям, которые обратились за помощью на «102» относительно фактов совершения домашнего насилия. Рейды проводятся на машине, приобретенной в конце 2021 года, и благодаря которой специалисты могут оперативно оказывать помощь пострадавшим.
Если вы оказались в сложных жизненных обстоятельствах, звоните по телефону: 85.
График работы центра: пн-чт 9:00-18:00, пт 9:00-16:45.
Центр располагается по адресу: ул. Копыловская, 31, г. Киев.
Город постепенно внедряет новые социальные услуги для того, чтобы закрывать потребности каждой отдельной категории киевлян и эффективно использовать средства.
В конце прошлого года в Украине наконец полноценно заработала новая редакция Закона «О социальных услугах». Отметим, что этот Закон позволяет закупать социальные услуги. О чем идет речь? Например, теперь городским властям необязательно строить новые гериатрические пансионаты, а достаточно заключить договор с компанией, предоставляющей такие услуги. То же касается социально такси, домашнего ухода, дневного пребывания в специальных центрах и т.д.