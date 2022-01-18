В Подольском районе горела квартира

magictr | 18.01.2022 | Новости | Комментариев нет

В Подольском районе горела квартираГасили пожар на улице Мостицкой.

Вчера, 16 января в Службу спасения поступил вызов о пожаре на ул. Мостицкой, 14, что в Подольском районе столицы.

На место происшествия прибыли огнеборцы и выяснили, что в одном из квартир на пятом этаже девятиэтажного жилого дома, в комнате возник пожар. Спасатели сразу приступили к тушению пожара.

Пожар удалось погасить за считанные минуты.

В результате пожара сгорела мебель, личные вещи, закопченные стены и потолок комнаты.

На месте происшествия работали четыре пожарные машины, а также 16 спасателей.

Жертв и пострадавших нет.

Причину и обстоятельства возникновения пожара устанавливают правоохранители.

Ранее, журналисты «Вечернего Киева» писали о том, что на Соломенке во время пожара едва не погибла женщина. Пострадавшую срочно госпитализировали в больницу с предыдущим диагнозом — отравление продуктами горения

Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»

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