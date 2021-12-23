В Подольском районе горела квартира в многоэтажке
Сегодня, 23 декабря в Службу спасения поступила информация о пожаре в одной из многоэтажек по пр. Свободы, 3, что в Подольском районе столицы. Когда на место происшествия прибыли спасатели, обеспокоенные жители сообщили им, что горит квартира на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома.
Пожар удалось погасить за 12 минут. Кроме того, работники ГСЧС спасли 49-летнего владельца квартиры, который получил ожоги лица и пытался самостоятельно выйти на улицу. Пострадавшего передали медикам, однако от госпитализации он отказался.
В результате пожара сгорели личные вещи, закопченные стены и потолок комнаты.
На месте происшествия работали четыре пожарных автомобиля, а также 15 спасателей.
Причину возникновения пожара будут устанавливать правоохранительные органы.
В ДСНС напоминают о правилах, которые помогут избежать пожара:
— Не оставляйте легковоспламеняющиеся предметы рядом с включенными электроприборами.< /p>
—Исходя из дома, выключайте из розеток телевизоры, утюги, электрические чайники и т.д.
— Следите за исправностью электросети и не перегружайте ее одновременной работой всей техники. Не высушивайте белье над газовой конфоркой, не развешивайте рядом с плитками деревьев, кухонных принадлежностей.
—Регулярно рассказывайте детям о правилах противопожарной безопасности и не позволяйте им играть спичками.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»