В Подольском районе формируют подразделение Сил территориальной обороны
На встрече расскажут о процессе формирования ТрО в районе
5 января в 19:00 в актовом зале Подольской РГА состоятся собрания по вопросам формирования подразделения Сил территориальной обороны в Подольском районе города Киева.
< Приглашаются граждане 18-60 лет (без обязательного опыта по военному делу).
На встречи расскажут о:
— процесс формирования ТрО в Подольском районе города Киева;
— — условия поступления в лав ТрО Подольского района в Киеве;
— перечень необходимых документов для вступления в ТрО;
— возможность получения офицерского военного звания в краткосрочный срок; участков для участников АТО/ООС, информация от представителя общественной организации «Киевский союз ветеранов АТО Подольского района».
Телефон для справок: 098-273-26-16.
Собрание состоится при участии Подольской районной в Киеве государственной администрации; Территориального центра комплектования и социальной поддержки в Подольском районе города Киева; общественной организации «Киевский союз ветеранов АТО Подольского района».
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Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»