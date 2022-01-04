В Подольском районе формируют подразделение Сил территориальной обороны

magictr | 04.01.2022 | Новости | Комментариев нет

В Подольском районе формируют подразделение Сил территориальной

На встрече расскажут о процессе формирования ТрО в районе

5 января в 19:00 в актовом зале Подольской РГА состоятся собрания по вопросам формирования подразделения Сил территориальной обороны в Подольском районе города Киева.

< Приглашаются граждане 18-60 лет (без обязательного опыта по военному делу).

На встречи расскажут о:

— процесс формирования ТрО в Подольском районе города Киева;

— — условия поступления в лав ТрО Подольского района в Киеве;

— перечень необходимых документов для вступления в ТрО;

— возможность получения офицерского военного звания в краткосрочный срок; участков для участников АТО/ООС, информация от представителя общественной организации «Киевский союз ветеранов АТО Подольского района».

Телефон для справок: 098-273-26-16.

Собрание состоится при участии Подольской районной в Киеве государственной администрации; Территориального центра комплектования и социальной поддержки в Подольском районе города Киева; общественной организации «Киевский союз ветеранов АТО Подольского района».

С 1 января 2022 года вступил в действие Закон Украины «О основы национального сопротивления»,который был принят Верховной Радой в июле 2021 года. Этот Закон определяет правовые и организационные основы национального сопротивления, основы его подготовки и ведения, задачи и полномочия сил безопасности и сил обороны и других определенных этим Законом субъектов по вопросам подготовки и ведения национального сопротивления.

Доброволец Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины — гражданин Украины или иностранец или лицо без гражданства, находящийся в Украине на законных основаниях на протяжении последних пяти лет и добровольный основе причислен к прохождению службы в составе добровольческого формирования Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины. teritorialnoyi-oboroni-d5b0368.jpg» alt=»В Подольском районе формируют подразделение Сил территориальной обороны» />

В Киеве в Дарницком районе обустраивают пункт тероборон. На стадии рассмотрения еще четыре локации: в Подольском, Шевченковском, Оболонском и Голосеевском районах.

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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