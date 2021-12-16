В планах Киева — закупка электробусов, строительство паркингов и велодорожек
Во время отчета мэра Киева. ФОТО Алексея Самсонова
Сегодня, 15 декабря, мэр Киева Виталий Кличко презентовал киевлянам годовой отчет об итогах работы мэрии за 2021 год. Мэр доложил о планах развития транспортной инфраструктуры столицы.
О НОВЫХ ТРОЛЕЙБУСАХ И АВТОБУСАХ
В 2021 году на улице столицы вышли еще 50 современных автобусов, соответствующих экологическому стандарту «Евро-5». Город закупил также 9 новых трамваев. А по кредитному соглашению с ЕБРР на 50 миллионов евро в рамках программы «Зеленые города», столица сможет в последующие годы закупить 50 новых вагонов метро. Виталий Кличко напомнил, что с 2015 года, транспортный парк столицы пополнился 139 новыми троллейбусами, 76 трамваями и 307 автобусами.
На прошлой неделе Киев подписал кредитное соглашение на 100 миллионов евро с Европейским инвестбанком, которое мэр города считает лучшим финансовым соглашением за последние 30 лет. В ее рамках столица сможет обновить троллейбусный парк и вагоны метро. В планах на следующий год также — закупка 19 трамваев, 110 автобусов, 160 троллейбусов и 17 электроробусов. В Киеве постоянно поддерживают транспортную инфраструктуру в надлежащем состоянии: в настоящее время капитально отремонтированы еще 4 станции скоростного трамвая. Й 12 станций Борщаговской ветви уже полностью обновлены. Этот процесс будет продолжен в следующем году. Также идет строительство новых путей в направлении остановок «Гната Юры» — «Михайловская Борщаговка».
Мэр проинформировал о капитально отремонтированных 99 вагонах метро, эскалаторах, замене старых турникетов на современные на 10 станциях метро. Новые турникеты принимают все виды оплаты, являются безопасными и антивандальными. Виталий Кличко отметил, что с мая на всех станциях столичного метро работает скоростной мобильный интернет 4G.
Мэр проинформировал, что из-за пандемии корона вируса только 265 миллионов пассажиров воспользовались в этом году метрополитеном,0 перевозило в пандемию.
В этом году в столице отремонтировали 198 объектов дорожной инфраструктуры. А за последние несколько лет в городе обновили 410 улиц, мостов и дорогопроводов — в общей сложности более 1200 км столичных дорог.
Виталий Кличко напомнил, что в этом году капитально обновили: проспекты Степана Бандеры и Любомира Гузара; улицы Борщаговская, Милославская, Ивана Франко, Андреевская. Идет капитальный ремонт и реконструкция части Большой кольцевой от улицы Киевской до Одесской площади, которую раньше удерживала Киевская область. Движение по этому отремонтированному участку уже открыли. В следующем году все работы полностью будут завершены.
Он также отметил, что в последние годы в столице отремонтировали 40 мостов и дорогопроводов. Большинство из них не видели ремонта более 40 лет.
В этом году в столице обновили 7 дорожных сооружений: Индустриальный мост и путепровод у остановки городской электрички «Зенит», путепроводы на Севастопольской площади и Бахчисарае .
Виталий Кличко сообщил, что на транспорт и инфраструктурные проекты в следующем году запланировали потратить 12,9 миллиарда гривен. Из них почти 5 млрд — на строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог в столице. В планах в частности, завершение реконструкции Новоконстантиновского путепровода и двух путепроводов на улице Льва Толстого, обновление путепроводов на улице Бойчука над железной дорогой, 2 путипроводов на Стратегическом шоссе и несколько других. Будут отремонтированы, в частности и улицы: Довженко, Энтузиастов, Митрополита Липковского, Богатырская, Татарская и многие другие. неремонтировали десятилетиями.
О НОВОЙ ПАРКОВОЧНОЙ СИСТЕМЕ И ДИВИДЕНДАХ ДЛЯ ГОРОДА
За четыре последних месяца этого года — с начала внедрения комплексной программы по благоустройству транспортной и парковочной инфраструктуры города, киевляне оплатили за парковку в городской бюджет 9 миллионов гривен.
В Киеве определили новые парковочные зоны; перевели оплату за парковку исключительно в безналичную форму; для бизнеса ввели единственный удобный стандарт — ежемесячные абонементы на парковку; планируется ввести резидентную парковку.
Виталий Кличко отметил, что 90% оплаты за парковку город получил через приложение «Киев Цифровой». Это более 7,5 млн грн. Также киевляне активно используют Parking UA, EasyPay, Приват 24, iPay и Portmone.
Мэр Киева сообщил, что сейчас городские власти ищет и поощряют инвесторов для возведения паркингов в столице. В разработке проекта строительства паркингов на улице Владимирской, под Европейской площадью и около Александровской больницы, создаются перехватывающие паркинги на окраинах города. Уже идет работа над первой очередью из 12 паркингов на почти 3,5 тысячи авто. В первую очередь их обустроят на въездах в город. Уже работают 5: на Выдубичах, Академгородке, Красном Хуторе, на проспекте Глушкова и на Сырце. . За последние несколько лет в городе обустроили почти 200 км велодорожек. Ведь это, по словам Виталия Кличко, реальная, здоровая и экологическая альтернатива частным авто. Киев в последние годы становится все более удобным для велосипедистов. В 2021 году в городе увеличили сеть велодорожек и полос на более 80 км, сделали на улицах удобную инфраструктуру именно для велосипедистов, чтобы обезопасить их пребывание на дорогах рядом с автомобилями. В следующем году планируется запустить еще почти 100 км безопасных велодорожек.
В 2022 году бюджет столицы будет составлять более 69 миллиардов гривен. Это на четыре миллиарда больше, чем нынешний. Руководство города уверяет, что это тот минимум, который позволит многомиллионному Киеву нормально функционировать и финансировать главные сферы.