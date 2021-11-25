В Пирогово открыли отреставрированную корчму: фото

magictr | 25.11.2021 | Исскуство | Комментариев нет

В Пирогово открыли отреставрированную корчму: фото /></p> <p>Дом обнаружили в 1975 году. Фото: музей Пирогово </p> <p>В Национальном музее народной архитектуры и быта Украины на экспозиции «Подолье и Зона ветряков» открыли для посетителей отреставрированный дом — шкаль из деревни Теремцы Каменец-Подольского района Хмельницкой области. В ней показывают керамические изделия гончарных центров.</p> <p>Этот дом обнаружен научной экспедицией в 1975 году и реконструирован согласно обмерам.</p> <p>Дом-шкальня («шкальня» — местное название корчмы) — это трехдельное здание: дом — сени — хижина. Стены, толщина которых достигает 65 см, каменные из камня-песчаника на глиняном растворе, скваженные раствором глины с половой и побеленные мелом. Вокруг стен устроена каменная завалинка, смазанная глиной.</p> <p>Крыша четырехскатная, на шагах, была покрыта соломой. Перекрытие потолка над домом и хатой выполнено по сволокам, опирающимся на платья. На сволоки вложены дили и смазаны раствором глины с козяком сверху и снизу. Над сенями перекрытия нет. В левой половине дома справа от двери расположена печь. Пол в доме и сенях глинобитный, в хижине — деревянный.</p> <p style=На Подолье каменные дома того времени встречаются довольно редко. Вполне возможно, здание выполнено сельскими мастерами под влиянием городского строительства. 479287d.jpg» alt=»В Пирогово открыли отреставрированную корчму: фото» />

Дом-шкальня — это трехдельное здание: дом — сени — хижина. Фото: музей Пирогово

В школе открыта постоянно действующая выставка «Керамика Подолья», где экспонируются лучшие образцы различных керамических изделий из известных гончарных центров: города Бар, села Крищенцы Тульчинского района, сел Бубновка, Жерденивка, Киблич Гайсинского района Винницкой области, поселка городской Зеньков Виньковецкого района Хмельницкой области, села Толстое Гусятинского района на Тернопольщине и др.

В Пирогово открыли отреставрированную корчму: фото< /p>В школе открыта постоянно действующая выставка «Керамика Подолья». Фото: музей Пирогово корчму: фото» />

В школе открыта постоянно действующая выставка «Керамика Подолья». Фото: музей Пирогово

В Пирогово открыли отреставрированную корчму: фото /p>В школе открыта постоянно действующая выставка «Керамика Подолья». Фото: музей Пирогово корчму: фото» />

В школе открыта постоянно действующая выставка «Керамика Подолья». Фото: музей Пирогово

У Пирогово открыли отреставрированную корчму: фото< /p>В школе открыта постоянно действующая выставка «Керамика Подолья». Фото: музей Пирогово

С годами экспонирования произошло разрушение соломенной кровли крыши и в результате протечки крыши — разрушение глиняной обмазки потолка, а также частично глиняной обмазки стен. Из-за отсутствия фундамента происходит постоянное проседание стен здания, пол и завалинка повреждаются кротами. , регулярной реставрации пола в сенях и левой половине здания, побелки мелом потолка и стен снаружи и внутри. С 2006 года эти работы проводятся усилиями работников отдела «Подолье и Зона ветряков».

Капитальную реставрацию достопримечательности провели в течение 2019-2021 годов. Осенью 2019 года бригада мастеров из Полтавщины заменили соломенную кровлю крыши на камышовую с воспроизведением традиционной формы в виде «уголок» и «гребня».

У Пирогово открыли отреставрированную корчму: фото

Капитальную реставрацию достопримечательности провели в течение 2019 . Фото: музей Пирогово

В Пирогово открыли отреставрированную корчму: фото

Капитальную реставрацию достопримечательности провели в течение 2019-2021 годов. Фото: музей Пирогово

В Пирогово открыли отреставрированную корчму: фотоВ 2020 году ученые провели демонтаж очень поврежденной глиняной обмазки потолка в левой половине дома и восстановили ее с соблюдением традиционной народной техники и технологии. В этот же год обновили глиняную обмазку завалинки и стен снаружи и внутри дома, печи, их беления. В 2021 году восстановили потолки, стены и доли в правой половине дома и сенях.

Национальный музей народной архитектуры и быта Украины — архитектурно-ландшафтный комплекс всех историко-этнографических регионов Украины: Полесья, Слобожанщины и Полтавщины, Карпат, Приднепровья, Подолья и Юга. Музей под открытым небом, основанный 6 февраля 1969 года, раскинулся на южной окраине Киева — исторической земле, принадлежавшей когда-то Киево-Печерской лавре. Своих первых посетителей принял в 1976 году.
Сегодня на территории скансена установлено около 300 памятников народного строительства XVI-XX вв. Традиционные жилищные и хозяйственные комплексы включают в себя дома, амбары, колодцы и другие атрибуты древнего украинского села. Самым старым архитектурным экспонатом является дом из с. Самары Волынской области (1587г).

График работы музея: пн— нд 9:00 — 18:00, экспозиции открыты с четверга по понедельник, 9:30— 17:30
Адрес: ул. Академика Тронька, 1
Стоимость билетов: 100 грн, детский (6-9 лет) 25 грн, детский (10-17 лет), студенческий, пенсионный — 50 грн.

На ВДНХ продолжается выставочный проект «Zемля: невероятная Украина», предлагающий переосмыслить смыслы и образы земли, их значение в жизни украинцев.

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

Похожие записи

Об авторе

magictr