В Пироге стартовала «Дикая гонка»

magictr | 12.02.2022 | Новости | Комментариев нет

В&Пироге стартовала «Дика гонка»

К Дикой гонке участники тщательно готовятся. Фото организаторов

Сегодня начинается спортивный год для бегунов-экстремалов.

Первый из четырех забегов с препятствиями в рамках проекта «Дика гонка» состоится в Пирогове в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины.

Так, как забег стартует накануне праздника Валентина, то назвали гонку «Дикая любовь». Пары будут бегать и преодолевать различные препятствия на маршруте.

«Забеги с препятствиями — это перспективный вид физической активности, стремительно развивающийся в мире по показателю количества представителей вида спорта, положительно резонирует с менталитетом украинцев и является потенциальным претендентом на признание видом спорта». .

Дистанции:

  • 5 км OPEN и PRO — 20+ препятствий
  • 5 км КОМАНДА и ПАРА
  • ДИКАЯ МИЛЯ — 15+ препятствий

В целом серия соревнования будет скалиться с четырех сезонных гонок:

  • 12 февраля 2022, Киев — «Дика зима»
  • 16 апреля 2022, Киев — «Дика весна»
  • 9 июля 2022, Витачев — «Дикое лето»
  • 29 октября 2022, Киев — «Дика осень»

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    Всем, кто дойдет до финиша, вручат памятные медали. Прямые включения с гонки в инстаграмм.

    Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»

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