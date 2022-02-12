В Пироге стартовала «Дикая гонка»
К Дикой гонке участники тщательно готовятся. Фото организаторов
Сегодня начинается спортивный год для бегунов-экстремалов.
Первый из четырех забегов с препятствиями в рамках проекта «Дика гонка» состоится в Пирогове в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины.
Так, как забег стартует накануне праздника Валентина, то назвали гонку «Дикая любовь». Пары будут бегать и преодолевать различные препятствия на маршруте.
«Забеги с препятствиями — это перспективный вид физической активности, стремительно развивающийся в мире по показателю количества представителей вида спорта, положительно резонирует с менталитетом украинцев и является потенциальным претендентом на признание видом спорта». .
Дистанции:
- 5 км OPEN и PRO — 20+ препятствий
- 5 км КОМАНДА и ПАРА
- ДИКАЯ МИЛЯ — 15+ препятствий
В целом серия соревнования будет скалиться с четырех сезонных гонок:
- 12 февраля 2022, Киев — «Дика зима»
- 16 апреля 2022, Киев — «Дика весна»
- 9 июля 2022, Витачев — «Дикое лето»
- 29 октября 2022, Киев — «Дика осень»
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Всем, кто дойдет до финиша, вручат памятные медали. Прямые включения с гонки в инстаграмм.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»