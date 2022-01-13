В пятницу в столице ограничат движение транспорта из-за приезда президента Азербайджана
13.01.2022 | Новости | Комментариев нет|
Пока не сообщают, в какое время планируется ограничение движения. Фото: Борис Корпусенко <Р>Движение ограничат в центральной части города и на некоторых улицах Дарницкого района.
Завтра, 14 января, Президент Азербайджана Ильгам Алиев прибудет в Киев с рабочим визитом. Из-за этого в центральной части города, а также на некоторых улицах Дарницкого района возможны временные ограничения дорожного движения.
В Управлении государственной охраны Украины пока не сообщают, в какое время планируется ограничение движения. Известно лишь, что президенты Украины и Азербайджана должны завтра встретиться в 16:00 в Мариинском дворце.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»