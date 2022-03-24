В пяти районах столицы продолжаются мини-ярмарки

magictr | 24.03.2022 | Новости | Комментариев нет

В пяти районах столицы продолжаются мини-ярмарки

Фото: Наталья Слинкина

Киевлянам сообщили адреса проведения и режим работы ярмарок.

Сегодня, 24 марта, продолжаются мини-ярмарки в пяти районах города Киева . Здесь можно купить сельскохозяйственную продукцию.

Голосеевский район:

  • ул. Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской)
    (на карте ул. Ломоносова, 5)
  • ул. Новопироговская, 25
  • ул. Лятошинского, 14

Режим работы 10.00 до 13.00

Дарницкий район:

  • ул. Анны Ахматовой, 31

Режим работы 10.30 до 16.00

Подольский район:

  • ул. Верхний Вал, 16

Режим работы 10.30 до 13.00

Святошинский район:

  • ул. Гната Юры, 5 ул. Кулибина, 4

Режим работы 10.30 до 13.00

Шевченковский район:

  • ул. Татарская, 33

Режим работы 10.30 до 13.00

Напоминаем, как в Киеве работает наземный общественный транспорт с 24 марта. В частности, перевозят пассажиров только автобусы и трамваи, с 08:00 до 19:00.

Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»

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