В пяти районах столицы продолжаются мини-ярмарки
24.03.2022 | Новости | Комментариев нет|
Фото: Наталья Слинкина
Киевлянам сообщили адреса проведения и режим работы ярмарок.
Сегодня, 24 марта, продолжаются мини-ярмарки в пяти районах города Киева . Здесь можно купить сельскохозяйственную продукцию.
Голосеевский район:
- ул. Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской)
(на карте ул. Ломоносова, 5)
- ул. Новопироговская, 25
- ул. Лятошинского, 14
Режим работы 10.00 до 13.00
Дарницкий район:
- ул. Анны Ахматовой, 31
Режим работы 10.30 до 16.00
Подольский район:
- ул. Верхний Вал, 16
Режим работы 10.30 до 13.00
Святошинский район:
- ул. Гната Юры, 5 ул. Кулибина, 4
Режим работы 10.30 до 13.00
Шевченковский район:
- ул. Татарская, 33
Режим работы 10.30 до 13.00
Напоминаем, как в Киеве работает наземный общественный транспорт с 24 марта. В частности, перевозят пассажиров только автобусы и трамваи, с 08:00 до 19:00.
Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»