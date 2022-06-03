В первый раз с начала полномасштабной войны. В Украине обанкротился банк
Он работал на рынке 32 года и обслуживал более 700 тысяч клиентов. Что будет с деньгами вкладчиков?
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Событие: Правление НБУ приняло решение об отнесении харьковского «Мегабанка» к категории неплатежеспособных банков.
Детали и комментарии: Как отмечается в сообщении Нацбанка, это произошло в связи с неприведением банком своей деятельности в соответствии с требованиями законодательства после отнесения его к проблемным. Это первое банкротство банка с начала полномасштабной войны России против Украины. Однако в НБУ отмечают, что проблемы в деятельности банка не были вызваны войной, потому что статус проблемного «Мегабанк» получил еще 3 февраля.
По словам главы Совета НАБУ Елены Коробковой, на 1 января 2022 года у вышеупомянутого банка значение норматива достаточности регулятивного капитала (Н2) составило 10,35%, а норматива достаточности основного капитала (Н3) — 7,89%. «Напомню, стандартное требование НБУ для банков относительно этих показателей – не менее 10% и 7% соответственно. По результатам оценки устойчивости, которую провел Нацбанк в 2021 году, по базовому макроэкономическому сценарию необходимый показатель Н2 для «Мегабанка» был определен на уровне 37%, а Н3 – 34%.В то же время, по неблагоприятному макросценарию, необходимый показатель Н2 для «Мегабанка» был указан на уровне 41,5%, а Н3 – 40%, соответственно, то есть уже в 2021 году этот банк имел серьезную нехватку капитала. Почему так случилось — будут выяснять компетентные структуры», — написала в Facebook Елена Коробкова.
НБУ утверждает, что неоднократно обращал внимание руководства банка и его акционеров на наличие потенциальных рисков в деятельности финучреждения. «Кроме того, один из крупных кредиторов банка потребовал полного погашения задолженности. Банк не в состоянии выполнить это требование из-за недостаточности средств на его корсчете. НБУ в таких условиях был вынужден признать банк неплатежеспособным», — отметил на брифинге заместитель главы НБУ Ярослав Матузко. Также в НБУ подчеркнули, что у «Магабанка» наблюдалось систематическое кредитование связанных лиц, а на балансе находился значительный объем непрофильных активов.
По данным Нацбанка, доля финучреждения составила 0,46% чистых активов платежеспособных банков. Поэтому отнесение «Мегабанка» к категории неплатежеспособных никоим образом не повлияет на стабильность банковского сектора Украины, который сегодня устойчив и платежеспособен. Учитывая закон о 100% гарантии вкладов физлиц во время войны, возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам на 21 мая составила 4 млрд. 418,6 млн. грн. Эти средства получит почти 159 тысяч вкладчиков «Мегабанка», рассказала директор-распорядитель ФГВФЛ Светлана Рекрут, пишет finclub.net. акционером банка является гендиректор ПАО «Турбоатом» Виктор Субботин (60,74% уставного капитала), 11,29% принадлежит ЕБРР, 11,29% — правительства Германии, 9,82% – Максиму Ефимову, 7,8% — Елене Субботиной, 4,53% — IFC, у остальных миноритариев меньшие пакеты акций.
Учредитель «Мегабанка» Виктор Субботин выступил с открытым обращением к нардепам, в котором призвал дать оценку действиям НБУ. По его словам, 25 февраля, на второй день военной агрессии РФ против Украины, НБУ выдал более 50 млрд гривен беззалогового рефинансирования коммерческим банкам для того, чтобы они выстояли. В течение еще двух недель эта сумма была увеличена до 70 млрд гривен. «Единственный банк, которому было отказано в рефинансировании, это «Мегабанк». При том, что впервые в дни войны НБУ беззалогово выдал кредит рефинансирования на сумму свыше 5 млрд гривен находящемуся под санкциями российскому банку «Альфа-банк». это означает — должны разобраться правоохранители», — отметил Виктор Субботин.
Он рассказал, к чему приведет вчерашнее решение Нацбанка. «Во-первых, вкладчики «Мегабанка», которые хранят в банке 4,5 млрд гривен, получат эти деньги из бюджета. И это наложит прямой ущерб нашему государству. Кроме того, 16 млн евро, кредит Минфина Украины «Мегабанку», а это более чем полмиллиарда гривен, тоже не будет возвращен Минфину, и это также является убытком для нашего государства. сотни миллионов гривен, которые будут потеряны. Таким образом, вчерашнее решение НБУ повлекло ущерб нашему государству на более чем 6 млрд гривен», — сказал Виктор Субботин. По его словам, «Мегабанк» работает на финрынке Украины около 32 лет. По состоянию на 1 января банк обслуживал 728 319 клиентов.