В первые дни войны с киевского вокзала выезжало по 100 тысяч беженцев
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фото Бориса Корпусенко
Во время войны «Киев-Пассажирский» стал местом спасения для беженцев со всей Украины.
«Каждый вечер Укрзализныця на своем телеграмм-канале и фейсбук-группе публикует информацию о движении поездов на следующий день, вносит корректировки добавляет дополнительные рейсы», — рассказывает собеседник.
Ажиотаж был первые 10 дней, когда с киевского вокзала выезжали по 80-90 тыс. беженцев. Люди ехали, стоя в проходах и в тамбуре. Сейчас пассажиропоток спал почти втрое.
Приоритетная посадка предоставляется для женщин и детей. В последние дни возросло количество беженцев из городов возле Киева: Бучи, Ирпеня… Для них организуют специальные рейсы в Киев, а затем с вокзала они могут добраться до Львова и других городов западной Украины. Перевозка беженцев происходит на безвозмездной основе.
Каждый день с киевского вокзала отправляется много эвакуационных рейсов в Польшу, возможно добраться до Вены.
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Виктория Бабич-Вепрева, фото-Борис КОРПУСЕНКО, «Вечерний Киев»