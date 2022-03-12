В первые дни войны с киевского вокзала выезжало по 100 тысяч беженцев

magictr | 12.03.2022 | Новости | Комментариев нет

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фото Бориса Корпусенко

Во время войны «Киев-Пассажирский» стал местом спасения для беженцев со всей Украины.

«Каждый вечер Укрзализныця на своем телеграмм-канале и фейсбук-группе публикует информацию о движении поездов на следующий день, вносит корректировки добавляет дополнительные рейсы», — рассказывает собеседник.

Ажиотаж был первые 10 дней, когда с киевского вокзала выезжали по 80-90 тыс. беженцев. Люди ехали, стоя в проходах и в тамбуре. Сейчас пассажиропоток спал почти втрое.

Приоритетная посадка предоставляется для женщин и детей. В последние дни возросло количество беженцев из городов возле Киева: Бучи, Ирпеня… Для них организуют специальные рейсы в Киев, а затем с вокзала они могут добраться до Львова и других городов западной Украины. Перевозка беженцев происходит на безвозмездной основе.

Каждый день с киевского вокзала отправляется много эвакуационных рейсов в Польшу, возможно добраться до Вены.

У первые дни войны с киевского вокзала&<b> >Кроме того, на киевский вокзал люди приходят во время воздушной тревоги. Волонтерские организации помогают с эвакуацией пожилых людей и инвалидов, их посадкой на поезд. Здесь также угощают чаем и обедами. Работают две детские комнаты. </p> <p>«Укрзализныця работает сплоченно, все работники мотивированы, чтобы люди добрались до безопасных мест. Продолжается набор проводников. С начала войны они работали непрерывно по 12 суток, но не жаловались на усталость. Все понимают важность их работы в настоящее время», — рассказывает Олег Заблодовский. </p> <p>Для перевозок беженцев используется весь подвижной состав Укрзализныци: поезда «Hyundai», купейные и плацкартные вагоны, пригородные поезда, которые могут вмещать от 1500 до 3000 человек. Если на западную Украину поезда едут переполненные беженцами, то обратно возвращают с гуманитарной помощью. Безопасность на местах посадки контролирует полиция и представители терробороны.</p> <p><img class=

У первые дни войны с&киевского вокзала выезжало по&100 тысяч беженцев

У первые дни войны с&киевского вокзала выезжало по&100 тысяч беженцев

У первые дни войны с&киевского вокзала выезжало по 100 тысяч беженцев

У первые дни войны с&киевского вокзала выезжало по 100 тысяч беженцев

У первые дни войны с&киевского вокзала выезжало по 100 тысяч беженцев

У первые дни войны с&киевского вокзала выезжало по 100 тысяч беженцев

В первые дни войны с&киевского вокзала выезжало по 100 тысяч беженцев

У первые дни войны с&киевского вокзала выезжало по 100 тысяч беженцев

У первые дни войны с&киевского вокзала выезжало по 100 тысяч беженцев

У первые дни войны с&киевского вокзала выезжало по 100 тысяч беженцев

У первые дни войны с&киевского вокзала выезжало по&100 тысяч беженцев

В первые дни войны с киевского вокзала выезжало по 100 тысяч беженцев

У первые дни войны с&киевского вокзала выезжало по&100 тысяч беженцев

У первые дни войны с киевского вокзала выезжало по 100 тысяч беженцев

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Виктория Бабич-Вепрева, фото-Борис КОРПУСЕНКО, «Вечерний Киев»

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