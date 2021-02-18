В Пентагоне заговорили о профессиональном уважении к российским военным
18.02.2021 | Новости | Комментариев нет|
Кристофер Миллер, исполняющий обязанности руководителя Пентагона, заявил в интервью, что как профессионал с уважением относится к российским военным.
Стенограмму беседы Миллера с журналистами опубликовала пресс-служба оборонного ведомства США.
«Испытываю профессиональное уважение к тому, как они действуют», — считает глава ведомства.
По мнению Кристофера Миллера, у России все хорошо с военными и в профессиональном плане. Руководитель Пентагона также озвучил важную мысль – Штаты уже должны «избавиться от мышления времен холодной войны».