В Печерском районе тушили пожар в офисе
В Печерском районе тушили пожар в офисе
Горел один из офисов на улице Московской.
Вчера, 5 января в Службу спасения поступил вызов о пожаре на ул. Московской, 5/2б, что в Печерском районе столицы.
На место происшествия срочно прибыли спасатели и выяснили, что возгорание произошло на первом этаже пятиэтажного жилого дома на кухне офисного помещения. Пожарные сразу приступили к тушению пожара.
Пожар удалось погасить за 10 минут. На месте происшествия работали четыре пожарных машины и 15 спасателей.
К счастью погибших и травмированных нет.
Причину возникновения пожара выясняют правоохранители.
Ранее, журналисты «Вечернего Киева» писали о том, что на Печерске потушили пожар в одном из ресторанов. Загорелась кровля в отдельно стоящем, одноэтажном здании ресторана «Ватра». На момент прибытия пожарных подразделений все посетители заведения уже находились на улице.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»