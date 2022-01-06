В Печерском районе тушили пожар в офисе

magictr | 07.01.2022 | Новости | Комментариев нет

У&Печерском районе тушили пожар

В Печерском районе тушили пожар в офисе

Горел один из офисов на улице Московской.

Вчера, 5 января в Службу спасения поступил вызов о пожаре на ул. Московской, 5/2б, что в Печерском районе столицы.

На место происшествия срочно прибыли спасатели и выяснили, что возгорание произошло на первом этаже пятиэтажного жилого дома на кухне офисного помещения. Пожарные сразу приступили к тушению пожара.

Пожар удалось погасить за 10 минут. На месте происшествия работали четыре пожарных машины и 15 спасателей.

К счастью погибших и травмированных нет.

Причину возникновения пожара выясняют правоохранители.

Ранее, журналисты «Вечернего Киева» писали о том, что на Печерске потушили пожар в одном из ресторанов. Загорелась кровля в отдельно стоящем, одноэтажном здании ресторана «Ватра». На момент прибытия пожарных подразделений все посетители заведения уже находились на улице.

Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»

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