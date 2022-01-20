В Печерском районе погибла женщина во время пожара в кухне
20.01.2022 | Новости | Комментариев нет|
Огонь возник на пятом этаже на улице Деловой. Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Столичные спасатели во время тушения пожара в квартире нашли мертвой 61-летнюю женщину.
Сообщение о возгорании поступило чрезвычайным сегодня, 20 января, в 15:52. Горелая квартира на пятом этаже семиэтажного дома на улице Деловой, 6, в Печерском районе. Как оказалось, пожар возник на кухне.
На месте происшествия работали 15 спасателей
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства трагического случая. Вероятно, женщина забыла выключить плиту и задыхалась от дыма в весне.
Еще одну мертвую женщину спасатели обнаружили вчера ночью, 19 января, во время тушения пожара в бытовке на Караваевых дачах.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»