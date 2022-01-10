В Печерском районе гости столицы из Закарпатья обокрали маму с ребенком
Крадеев задержали во время отработки полицейскими центра города. Фото из открытых источников
Столичные оперативники задержали дуэт воров, укравших у женщины, которая пробрилась с ребенком, два смартфона.
Кража произошла на улице Большой Васильковской в Печерском районе. Женщина заметила пропажу и обратилась к правоохранителям. Сотрудники оперативно-розыскного отдела уголовного розыска столичного главка полиции, которые в настоящее время отрабатывали центр города, задержали двух подозреваемых.
Во время поверхностного осмотра у них нашли украденные у женщины телефоны. Ворами оказались уроженцы Закарпатской области — 19-летний парень и 22-летняя девушка. Следователи Печерского управления полиции начали уголовное производство по статье «кража».
У воров нашли украденные у женщины телефоны
Полиция науляга Ворам грозит от трех месяцев ареста до пяти лет тюрьмы. Полицейские подготовили в суд ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения — содержания под стражей.
Впрочем, непрошенные гости из солнечного Закарпатья, которых периодически ловят на кражах правоохранители, получат почему-то минимальные наказания. Их можно встретить в центре столицы чуть ли не каждый день и в любую погоду.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»