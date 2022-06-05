В парламенте анонсировали законопроект о списании долгов за уничтоженное имущество
В настоящее время действующее законодательство не предусматривает отмены возврата ипотеки из-за войны войны.
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Событие:Украинцам, потерявшим имущество из-за вторжения России в Украину, могут списать задолженность по потребительским кредитам. Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев анонсировал законопроект об уничтоженном имуществе.
Детали и комментарии:«Депутаты Верховной Рады Украины разработают законопроект о списании задолженности по потребительским кредитам на приобретение движимого и недвижимого имущества, уничтоженного во время военных действий», – написал в своем Telegram-канале глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.
Как известно, война повредила и разрушила тысячи домов и квартир, которые были в ипотеке. Заемщики, заключавшие договоры с банками для получения жилья, теперь оказались в затруднительной ситуации, когда негде жить, да еще и на семье финансовым бременем висит кредит.
Только в прошлом году, по данным Нацбанка Украины, финучреждения выдали 10 тысяч ипотечных кредитов на сумму около 9 миллиардов гривен. Больше всего брали ипотеку в столице и Киевской области, а также в Харькове, где оккупанты уничтожили и повредили многие жилые фонды.
К сожалению, действующее законодательство не предусматривает отмену возврата долга из-за войны. Об этом сообщила в комментарии изданию The Page адвокат Татьяна Козаченко. При форс-мажорных обстоятельствах, к которым относится военное положение, стороны обычно не несут ответственности за невыполнение договора, но только на время таких обстоятельств. То есть все обязательства будут возобновлены по окончании войны.
«Наличие военного положения не отменяет уплаты кредита. Заемщики все равно должны выплатить все свои потребительские кредиты, к которым относится и ипотека. Получается, что банк не покупал дом, а только дал средства. А куда вы их дели – это ваш вопрос. По законодательству риск за повреждение или уничтожение имущества несет его собственник», – объяснила адвокат.
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Кроме того, если у заемщика из-за обстрелов и военных действий уничтожено ипотечное имущество, а он взял у банка деньги и этим имуществом поручился, то в данном случае обязан, согласно общим правилам договора, заложить другое равноценное имущество, чтобы гарантировать возврат кредита. Несмотря на войну, все финансовые проблемы остаются на человеке.
«Вывод: кредитный долг во время войны никуда не исчезает. Более того, банк и дальше начисляет проценты. А потеря имущества не влияет на необходимость возврата кредита», – заметила юрист и добавила, что единственная возможность компенсации повреждения или потери имущества – его страхование. В случае, если фактор войны не исключен из форс-мажорных обстоятельств, страховая компания должна возместить его стоимость. Поврежденное имущество», куда можно внести всю информацию. За это разрушенное жилье нужно продолжать платить ипотеку, однако в судебном порядке из государственного бюджета могут осуществить возмещение за это имущество. Также можно обратиться в страховую компанию, если дом или квартира были застрахованы», – рассказала в эфире «Украинского радио» члена ассоциации женщин-юристок Украины «ЮрФем» Виктория Лисова.
«Человек не должен выплачивать долг за не существующий объект», – отмечает Данило Гетьманцев и добавляет, что во исполнение поручения президента, разработка такого законопроекта уже согласована с главой Национального банка и премьер-министром. Его планируют внести в Совет на следующей неделе.