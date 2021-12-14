В парке «Троещина» поймали иностранного извращенца
Эксгибиционисты не останавливают ни дождь, ни холодный ветер. Фото иллюстративное из открытых источников
Сегодня утром, 14 декабря, муниципалы задержали очередного эксгибициониста.
Мужчина в парке «Троещина», расположенном вдоль проспекта Романа Шухевича, несмотря на прохладу. Они обратились за помощью к Муниципальной охране.
Похожего по описанию мужчины заметили неподалеку от парка. Увидев муниципалов, он попытался скрыться, но не получилось. Подлеца догнали и передали полиции. Любителем демонстрировать гениталии женщинам оказался гражданин Алжира, ранее уже имевший проблемы с законом. inozemnogo-zbochencja-85bdb86.jpg» alt=»В парке «Троещина» поймали иностранного извращенца» />
Извращенца передали полиции
Задержанный в паре , муниципалы не впервые спасают посетителей столичных парков от сомнительных зрелищ. Удивительно, но эксгибиционисты почему-то активизируются именно в холодную пору. Так, в феврале в парке «Молодежный», расположенном на Троещине между проспектом Владимира Маяковского и улицами Марины Цветаевой и Константина Данькевича, муниципалы задержали мужчину за распутные действия. Несмотря на мороз, он устраивал женщинам неожиданные сеансы стриптиза.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»