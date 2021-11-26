В парке «Привокзальный» на Дарнице высадили деревья и завершают ремонт
В парке посадили новые деревья. Фото прессслужбы Киевзеленстроя
Завершается капремонт в парке «Привокзальный».
Последний этап озеленения территории сегодня начали возле Дарницкого железнодорожного вокзала в парке, ранее оккупированном стихийной торговлей.
Стартовал капитальный ремонт летом по демонтажу 23 незаконно установленных МАФов. Против «стихийки» и приведения парка в порядок активно выступали местные жители, которых поддержали депутаты и власти столицы. Ведь из-за торговли «с земли» территория больше напоминала свалку, чем зеленую зону. Чтобы подобное не повторилось, парк огородили по периметру. Теперь здесь новые дорожки с ФЭМ, яркий детский игровой комплекс «Речной вокзал» и отдельное пространство для выгула животных.
В Киевзеленстрое говорят, что для озеленения отремонтированного парка специально подбирали лиственные, хвойные растения и кустарники. В общем, учитывая высаженные сегодня деревья, здесь появилось 169 новых деревьев, более 3000 кустов, а также многолетники. Кусты высажены в живые изгороди и отдельными декоративными группами. Также устроен газон. Теперь осталось установить новые ряды и урны, которые появятся на следующей неделе.
Сегодня в парке высадился десант озеленителей — народный депутат Леся Забуранная, генеральный директор Киевзеленстроя Алексей Король, председатель Дарницкой РГА Ярослав Лагута, которые поработали под руководством района Людмилы Филинской и команды зеленстроевцев района.
С 15 ноября введено постоянное патрулирование работниками Дарницкого управления полиции и Департамента городского благоустройства территории возле памятного знака погибшим на станции «Дарница».
мероприятия были введены для ликвидации стихийной торговли. Именно в этом месте находится братская могила погибшим железнодорожникам, павшим во время бомбардировки 8 апреля 1944 года.
Екатерина НОВООБРАЗНАЯ, «Вечерний Киев»