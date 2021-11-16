В парке «Позняки» заканчивают строительство новой поливной системы
Строительство системы полива. Фото: Фейсбук Почти 5 гектаров парка будут поливать полностью автоматизированно. Ее строительство, по поручению мэра Виталия Кличко, начали в 2020 году.
Новая поливная система охватит площадь около 5 га и будет разбита на 27 зон. Управление поливом полностью автоматизируется. В частности, забор воды для орошения парка будет осуществляться с помощью озера с помощью насосной станции. -novoyi-polivnoyi-sistemi-ddf43c9.jpg» alt=»В&парке «Позняки»заканчивают строительство новой поливной системы» />
Прокладка труб. Фото: Фейсбук
«Раньше была смонтирована насосная станция на понтонах, из которой будет подаваться вода. Сейчас в правой части парка, что ближе к улице Драгоманова, прокладывают магистральные трубопроводы. В этом году работы на этом участке должны завершить», — сообщил депутат Киевсовета (фракция УДАР) Владимир Гончаров.
Также, напомним, в этом году в парке «Позняки» полностью осветили территорию. Всего в парке установили 214 сопротивлений с современными LED-светильниками.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»