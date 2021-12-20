В парке на Приорке презентовали минимакет дома известного садовника
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В парке презентовали уменьшенную копию дома садовника, которое, к сожалению, не сохранилось до наших дней. Фото: Даша Гришина
В парке «Кристерова горка» открыли скульптуру, посвященную деятельности Вильгельма Кристера.
Трудно поверить, но столетия назад на территории парка «Кристерова горка» собирали урожай сочных арбузов и дынь. В начале XX века немецкий предприниматель и садовод Вильгельм Кристер выращивал здесь различные растительные культуры. Собственно, поэтому в его честь и назвали парк, который сейчас расположен на бывших землях Кристера.
Сегодня, 20 декабря, в парке презентовали уменьшенную копию помещения садовника, которое, к сожалению, не сохранилось до наших дней. /p>
Об идее и реализации минимакета рассказывает Марина Радова, начальница Управления туризма и продвижений КГГА.
«Идея воссоздать известную достопримечательность архитектуры Киева возникла у местных активистов, а реализовали ее за средства Общественного бюджета. Работу поручили Василию Маркушу, с которым уже работали на воспроизведении похожей модели Софийского собора. Хочу отметить, что экспонат — кропотливый труд, созданный из бронзы в течение двух с половиной месяцев», — рассказывает Марина Радова.
Вид скульптуры со стороны. Фото: Даша Гришина. ;парка на Приорке презентовали минимакет дома известного садовника» />
На создание скульптуры автору понадобилось 2,5 месяца. Фото: Даша Гришина
Чтобы сделать столичные экскурсионные маршруты инклюзивными, специалисты Управления туризма и продвижений сотрудничают с людьми с инвалидностью. Следовательно, на минимакете дома Кристера размещена табличка с описанием на украинском и английском языках, а также шрифтом Брайля.
Председатель общественной организации «Всеукраинский парламент трудоспособных инвалидов» Владимир Петровскийподчеркнул, благодаря шрифту Брайля люди с нарушениями зрения смогут получить информацию о поместье садовника. В то же время те, кто имеет нарушение слуха, прочитают о минимакете по QR-коду, который разместили рядом с уменьшенным домом.
Отметим, что информация о доме размещена на городском портале тремя языками: украинским, немецким и английским.
Инициировала проект по воспроизведению миниатюрного дома немецкого садовника Инга Малько, экология и активистка Подольского района. Уже почти пять лет женщина занимается парком «Кристерова горка», чтобы сохранить зеленую достопримечательность. Раз в год она проводит День Кристера в парке, высаживает деревья и разрабатывает дальнейшую концепцию развития территории. Кстати, ранее в Киеве презентовали миникопию Софийского собора, вторую фигуру посвятили фонтана Архистратига Михаила, третью — Пешеходно-велосипедному мосту, а четвертую — Здания мэрии, которую также открыли сегодня.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»