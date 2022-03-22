В парках и скверах Днепровского района открывают лунки вокруг деревьев
Веченные работы в Днепровском районе. Фото: КП УЗН Днепровского района
Природа не ждет, когда закончится война — объясняют в КП УЗН Днепровского района.
Обычные весенние работы выполняют чуть позже обычного, потому что март показался прохладным.
Приствольные лунки молодых деревьев на зиму закрывают, чтобы уберечь от промерзания. А весной разворачивают для того, чтобы деревья лучше впитывали влагу, и поливать их так лучше. Кстати, для мульчирования лунок используют щепу на которую измельчают новогодние елки киевлян. -vidkrivajut-lunki-dovkola-derev-8b4e97b.jpg» alt=»В парках и скверах Днепровского района открывают лунки вокруг деревьев» />
Уборка скверов. Фото: КП УЗО Днепровского района alt=»В парках и скверах Днепровского района открывают лунки вокруг деревьев» />
Лунка вокруг деревьев. Фото: КП УЗН Днепровского района
Кроме того, убираем парки, скверы и бульвары от мусора.
Также во всех районах в теплицах выращивают рассаду цветов.
Наталья МАРКОВ , «Вечерний Киев»