В парках и скверах Днепровского района открывают лунки вокруг деревьев

magictr | 22.03.2022 | Новости | Комментариев нет

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Веченные работы в Днепровском районе. Фото: КП УЗН Днепровского района

Природа не ждет, когда закончится война — объясняют в КП УЗН Днепровского района.

Обычные весенние работы выполняют чуть позже обычного, потому что март показался прохладным.

Приствольные лунки молодых деревьев на зиму закрывают, чтобы уберечь от промерзания. А весной разворачивают для того, чтобы деревья лучше впитывали влагу, и поливать их так лучше. Кстати, для мульчирования лунок используют щепу на которую измельчают новогодние елки киевлян. -vidkrivajut-lunki-dovkola-derev-8b4e97b.jpg» alt=»В парках и скверах Днепровского района открывают лунки вокруг деревьев» />

Уборка скверов. Фото: КП УЗО Днепровского района alt=»В парках и скверах Днепровского района открывают лунки вокруг деревьев» />

Лунка вокруг деревьев. Фото: КП УЗН Днепровского района

Кроме того, убираем парки, скверы и бульвары от мусора.

Также во всех районах в теплицах выращивают рассаду цветов.

Наталья МАРКОВ , «Вечерний Киев»

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