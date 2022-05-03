В память о погибших в Буде состоится музыкально-мемориальная акция
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Храм Святого Апостола Андрея Первозванного в городе Буча. Фото: Валентин Огиренко. Reuters
3 мая в 14:00 в Храме Андрея Первозванного прозвучит концертная программа «Бучая: Реквием» в исполнении Ансамбля классической музыки имени Бориса Лятошинского Национального дома органной и камерной музыки Украины.
Акция проходит по благословению предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Киевского и всея Украины Эпифания. Концертная программа посвящена памяти невинно убитым, замученным и умершим жителям Киевщины во время полномасштабного военного вторжения россии на территорию Украины.
По словам организаторов мероприятия, дата проведения , потому что именно на девятый день после Христова Воскресения христиане чтят память всех умерших и невинно убитых.
Афиша мероприятия. Фото из открытых источников
Еще одной целью акции является сбор средств на установление мемориала погибшим во время оккупации.
« Геноцид против украинцев в Киевской области — это трагическая страница нашей истории, которая должна быть отчеканена на скрижалях новейшей истории человечества. Наш концерт — это также обращение к жителям Бучи, Киевщины и всем украинцам. Мы убеждены, что с помощью высокой музыки в сакральном пространстве сможем высвободить все те эмоции и чувства, что невозможно выразить вербально, а также найти утешение и веру в будущее и нашу общую победу добра над злом. >директор Национального дома органной и камерной музыки Украины Олька Кононенко.
В исполнении Ансамбля классической музыки имени Бориса Лятошинского прозвучат произведения украинских композиторов, в частности современная хоровая и оркестровая музыка.
Солисты: Анастасия Ткачук, Юлия Рабюк, Олеся Люба, Елена Горяйнова, Елена Цыганкова, Назарий Пилатюк, Иванна Плиш, Роман Лузан.
Диригенты: Богдан Плиш и Михаил Кристер-Вандаловский.
Программа:
Евгений Петриченко «Страсти поля Рутченкова »
Евгений Петриченко Tuba mirum
Игорь Тилик «Покаяние открой мне дверь, Жизнедательное»
Евгений Станкович Украинская поэма
Анна Гаврилец «Молитва к Пресвятой Борогорике»
Евгений Станкович Фрагменты из Opera Rustici: «Мама, вечер кверху», «Закрой меня крылом» на стихи Бориса Олейника
Юрий Шевченко «Мой есть» (парафраз на мелодию Михаила Вербицкого)
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Напомним, что недавно в Киеве ушла из жизни художница Любовь Панченко, которая не выдержала российскую оккупацию в Буде.
Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»