В оранжерее на ВДНХ зацвели цитрусовые деревья и хурма

magictr | 14.04.2022 | Новости | Комментариев нет

В Оранжереи и&nbsp хурма

Кот украсит любое фото. Фото: ВДНХ

Сейчас, полюбоваться цветущими деревьями могут только работники ВДНХ и четыре живущие там коты.

Цветок, Мышка, Капелька и Рыжика регулярно кормят сотрудники, поэтому коты просто наслаждаются весной и жизнью.< /p>

Чтобы поделиться хорошим настроением, работники опубликовали фото цветущих деревьев на своей странице в соцсети. Из котов в кадр попали только Рыжик и Мишка, две других кошки гуляли где-то в своих делах. Цветут цитрусовые. Аромат — просто невероятный. Если бывали здесь в прошлом году — знаете, что забыть его невозможно.
Впервые за 7-10 лет зацвела хурма. Вчера опылили ее цветочки. Надеемся, мы немного разрадовали вас. Верим в ВСУ и то, что совсем скоро встретимся на наших локациях», — отмечают в ВДНХ.

В оранжереи на  ></p> <p>Что не сделаешь ради удачной фотографии. Фото: ВДНХ деревья и хурма» /></p> <p>Оранжерея. Фодо: ВДНХ</p> <p><img class=

Оранжерея. Фодо: ВДНХ

Оранжереи на  ></p> <p>Оранжерея. Фодо: ВДНХ</p> <p>В ВДНХ заметили, что сейчас Оранжерея недоступна для посещения. Хотя надеются, что совсем скоро смогут возобновить работу локации. Как только это станет возможным — обязательно сообщат об этом в соцсетях.</p> <p>Ценность Оранжереи— в коллекции растений, некоторые из них были взорваны более 60 лет назад, и до сих пор продолжают расти благодаря реставрации здания</. ></p> <p>Оранжерея на ВДНХ заработала в августе прошлого года впервые с 2009 года, когда ее закрыли на реконструкцию. Построили ее в 1958 году справа от центрального входа, среди садов. Вход в здание плотно окутан диким виноградом. Задумана она была как павильон цветоводства. Здесь три зала, в которых и раньше растут пальмы, мандарины и лимонное дерево. Там часто снимают клипы и фильмы, устраивают презентации.</p> <p><strong>Наталья МАРКОВ</strong>, «Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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