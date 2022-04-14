В оранжерее на ВДНХ зацвели цитрусовые деревья и хурма
Кот украсит любое фото. Фото: ВДНХ
Сейчас, полюбоваться цветущими деревьями могут только работники ВДНХ и четыре живущие там коты.
Цветок, Мышка, Капелька и Рыжика регулярно кормят сотрудники, поэтому коты просто наслаждаются весной и жизнью.< /p>
Чтобы поделиться хорошим настроением, работники опубликовали фото цветущих деревьев на своей странице в соцсети. Из котов в кадр попали только Рыжик и Мишка, две других кошки гуляли где-то в своих делах. Цветут цитрусовые. Аромат — просто невероятный. Если бывали здесь в прошлом году — знаете, что забыть его невозможно.
Впервые за 7-10 лет зацвела хурма. Вчера опылили ее цветочки. Надеемся, мы немного разрадовали вас. Верим в ВСУ и то, что совсем скоро встретимся на наших локациях», — отмечают в ВДНХ.
Оранжерея. Фодо: ВДНХ